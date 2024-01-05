5屁孩飆車+放鞭炮！「一原因」被送少年法庭　最高再開罰31萬

記者戴上容／新北報導

新北市5名少年上月31日跨年夜，沒戴安全帽又無照騎車夜遊，行經五股區四維路還邊騎車邊放鞭炮！過程全被行車記錄器拍下上傳網路社群，蘆洲警網巡後，立即通知這些年僅15-17歲的少年到案說明，警訊後依法移送少年法庭，針對交通違規部分則開出14張罰單，最高併計罰處16萬5300罰鍰。

▲▼ 新北5少年跨年夜邊飆車邊放鞭炮 。（圖／記者戴上容翻攝）

上個月跨年夜，5名少年晚上無照分騎3輛機車雙載外出夜遊，他們飆車行經到五股區四維路往六號越堤道，一路上沒戴安全帽、遮蔽車牌，還一路跨越雙黃線、不依標線指示右轉，更扯的是邊騎車邊放沖天炮！所有過程全被後方機車的行車記錄器拍下，上傳到網路社群。

蘆洲警方網巡發現，調閱沿線監視器畫面以車追人，循線通知到人在新北市新莊區5名少年到案說明，這些少年年僅15-17歲間，5少偵詢時坦承犯行，辯稱只是單純好玩，警詢後依公共危險罪嫌將5少移送少年法庭審理。

針對危險駕駛、遮蔽號牌、無照駕駛、不依標線指示右轉、未戴安全帽，依道路交通管理處罰條例相關規定，對5少開出14張舉發單，合計最高罰處16萬5300元罰鍰。另違法施放炮竹部分，則依爆竹煙火管理條例第29條1項7款之規定，函請新北市消防局開單罰處3萬元以上15萬元以下罰鍰，後續也將追究車主及少年家長有無相關責任。