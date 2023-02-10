　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

建築不只鋼筋水泥！台式板凳也曾去威尼斯　黃聲遠求學期作品曝光

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

建築不只是鋼筋水泥，建築師黃聲遠帶領的「田中央」團隊，從一人到一群人揚名國際，曾經2度前進威尼斯建築雙年展；近來與7位藝術家合作，在台北當代藝術館舉行「超出建築」展覽，顛覆人們對建築的想像。像是跟導演蔡明亮合作，貼上的每吋作品、拍攝的影像都成為建築的一部分；另外還有黃聲遠在成名之前、求學時期的作品首度曝光，預計能為年輕人帶來激勵。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲建築師黃聲遠在成名之前、求學時期的作品也首度於展覽曝光。

台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出，由王俊雄擔綱策劃，邀集蔡明亮、陳逸恩、聶永真、江國梁、林聖峰、姚仲涵、黃聲遠與田中央工作群共同參與，透過橫跨電影、設計、聲音、表演藝術，展開跨域合作，建構深入感受田中央建築的場域，創造超出想像的建築群像展覽。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲「超出建築」展覽由王俊雄擔綱策劃，邀集蔡明亮、陳逸恩、聶永真、江國梁、林聖峰、姚仲涵、黃聲遠與田中央工作群共同參與。

揚名國際的「田中央」深耕宜蘭，20多年前從建築師黃聲遠獨自一人開始，逐漸發展成一群在宜蘭工作的青年建築家「意志同盟」，創造出一種能跟地方生活、環境相融合的建築實踐。策展人王俊雄表示，建築是一個永無止境、開放理解和詮釋的過程，並不是只能由建築專業界來定義。這檔展覽的展出者，都曾以不同方式介入田中央的建築，因此不只開放地邀請展出者，也包括觀者，在之前互不相通的世界之間，透過展覽進行關係的回補、重塑，期待超出建築，可以成為不同世界之間的「鏈結點」。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲蔡明亮《出去走走》的影像，引領觀眾走進宜蘭的風景裡。

在入口處展出導演蔡明亮《出去走走》的影像，鏡頭一幕幕的山色、水影、稻田、溪流、飛鳥，引領觀眾走進宜蘭的風景裡，一同凝視以宜蘭為基地的田中央所關注的視野。而步行到2樓的樓梯間，播映蔡明亮拍攝宜蘭壯圍沙丘園區、周圍自然生態為背景的《行者》作品《沙》，感受身穿紅色袈裟的行者，緩緩踏出一步，和上下樓梯觀者的心跳共鳴；觀眾也能靜靜坐下來，在空間裡下來欣賞。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼步行到2樓的樓梯間，播映蔡明亮拍攝宜蘭壯圍沙丘園區、周圍自然生態為背景的《行者》作品《沙》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

包括蔡明亮利用「紙」的作品進入建築空間，黃聲遠說，過往在很多工程常常用單價、數量來估價，但以紙這樣被認為「少」的東西進入建築裡，這件事終於在台灣發生了，也是一個象徵性的改革。

黃聲遠認為，蔡導每一張貼上建築的紙，每一吋都成為建築的一部分，建築不該只是鋼筋水泥，還包括人的精神、參與，建築也是成長、省思、跟人交朋友，不是狹隘的定義，很高興當時透過跟蔡明亮合作壯圍沙丘時，「讓我們台灣的建築終於往前走了」。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲蔡明亮拍攝《宜蘭》紀錄片，包括宜蘭南館市場、城隍廟的早餐店、復興路的燒餅店等日常影像。

此次在當代館其中一展間播放《宜蘭》紀錄片，是蔡明亮拍攝宜蘭南館市場、城隍廟的早餐店、復興路的燒餅店、宜蘭的山水、稻田的日常影像，透過彷彿監視器的視角，能觀察到貼近生活樣貌的有趣細節，旁邊則有他的畫作，呈現出傳說中「宜蘭的山是藍色」形象。

《宜蘭》紀錄片的展間也擺放許多圓形的「台式鐵板凳」，讓觀眾可以自在坐下來觀賞，這些椅子當時也曾經跟著去威尼斯建築雙年展，而椅子的腳是紅色，也呼應了蔡明亮的《行者》作品。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲《宜蘭》紀錄片的展間擺放許多圓形的「台式鐵板凳」，也曾經跟著去威尼斯建築雙年展。

作品《一處場所》展間，分享江國梁導演持續14年以鏡頭貼身紀錄田中央的畫面，一個個大小螢幕像是一片片的花瓣。展間裡也擺放很多來自田中央的椅子，每一張上面都有「身分證」，說明椅子的來由，像是「咖啡店老闆送的店椅」、「橫跨搬家兩次、三間事務所的辦公椅」、「房東太太剛好高渡的木箱」等，還說「這些椅子全部都可以坐」。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼《一處場所》展間，分享江國梁導演持續14年以鏡頭貼身紀錄田中央的畫面。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼展間裡也擺放很多來自田中央的椅子，每一張上面都有「身分證」，說明椅子的來由。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼每一張椅子上面都有「身分證」說明來由，像是「咖啡店老闆送的店椅」、「橫跨搬家兩次、三間事務所的辦公椅」等。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

《在建築之前》則有黃聲遠在成為建築師之前的過程，包括在求學時期製作的模型、只畫了4小時卻贏得大獎的競圖等，都是首度曝光；一件件書寫語錄、照片、畫作及模型，如閱讀小說般的鋪陳線索。黃聲遠笑說，為了找出這些作品除了翻箱倒櫃之外，也感到很害羞；不過他認為，這些作品或許也能為目前想成為建築師而正在求學的年輕人，帶來一些鼓勵。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼黃聲遠公開在求學時期、成為建築師之前的作品。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

其他作品還包括設計師聶永真的《假建築》、藝術家姚仲涵的《時間》、舞蹈家陳逸恩《身體的跟建築的》等。而2樓最大展間《Together》，以田中央強調建築是集體表現的形式，打造一座架高的「階梯平台」，觀眾可隨著導引路徑自然遊走，登高俯瞰整個展場，或是沉浸觀賞7位藝術家與田中央的影片、模型、作品等。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼師聶永真的作品《假建築》，把田中央的出版品藏入柱體。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲其他作品還包括舞蹈家陳逸恩《身體的跟建築的》。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2樓最大展間《Together》打造一座架高的「階梯平台」，可登高俯瞰整個展場，或是沉浸觀賞7位藝術家與田中央的影片、模型、作品等。

▲▼台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝）

展覽期間，姚仲涵、陳逸恩都將進行展演活動，同時還有多場講座，詳細的活動訊息可至台北當代藝術館官方網站查詢。

超出建築— —田中央＋七位藝術家聯展
日期：2023/2/11～4/23
時間：週二～日10:00-18:00（週一休館）
地點：台北當代藝術館（台北市大同區長安西路39號）

ET快訊
獨／台鐵接恐嚇！　揚言「普悠瑪號上放炸彈」
日本自衛隊菜單驚見「魯肉飯」！　手繪國旗謝台灣
天母男過馬路遭撞死　賓士駕駛嚇壞：我要去泡溫泉
陸前宗教局長申請來台「弔唁星雲大師」　陸委會不同意
快訊／台灣美光裁員　經濟部發聲
人氣最差成員「下海拍AV」！　日女團玩大尺度
快訊／蕾菈第二胎性別公布　帥尪當場淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／台鐵接恐嚇！「未顯示號碼」來電　揚言普悠瑪號上放炸彈

爸媽在家「製造小孩」！　妹子一開房門尬爆：被迫進入事後場地

炒一下就很鮮美　熱炒店版「家常炒蝦」2步驟上桌！

牌咖神預言「妳男友在車上偷吃」　妹子檢查手機崩潰！

建築不只鋼筋水泥！台式板凳也曾去威尼斯　黃聲遠求學期作品曝光

劑次混亂影響打氣！王必勝拜會南高2市長　擬2023接種計畫「常態化」

女友第1次交歡「開啟性慾機關」天天都要！男大生驚：上癮了嗎

世新大學管理學院推寒假營隊　輔助高中生探索興趣學群

客運鬧駕駛荒！公總3月中祭「徵才」獎金　「每人補助至少12.2萬」

iRent資料庫洩個資　桃園交通局重罰9萬元+限期改善

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

主人受夠每晚被貓吵醒 調皮報復喵喵叫牠嚇爆

獨／台鐵接恐嚇！「未顯示號碼」來電　揚言普悠瑪號上放炸彈

爸媽在家「製造小孩」！　妹子一開房門尬爆：被迫進入事後場地

炒一下就很鮮美　熱炒店版「家常炒蝦」2步驟上桌！

牌咖神預言「妳男友在車上偷吃」　妹子檢查手機崩潰！

建築不只鋼筋水泥！台式板凳也曾去威尼斯　黃聲遠求學期作品曝光

劑次混亂影響打氣！王必勝拜會南高2市長　擬2023接種計畫「常態化」

女友第1次交歡「開啟性慾機關」天天都要！男大生驚：上癮了嗎

世新大學管理學院推寒假營隊　輔助高中生探索興趣學群

客運鬧駕駛荒！公總3月中祭「徵才」獎金　「每人補助至少12.2萬」

iRent資料庫洩個資　桃園交通局重罰9萬元+限期改善

快訊／赴陸會面王滬寧！　夏立言強調：維持兩岸關係和平穩定是民生福祉

土耳其災民等不到政府救援　怒批總統艾爾段「別來要選票」

「龍月CP」Bank、Mos首次海外合體獻台灣！　祭5大福利超寵粉

夏宇童「為毛孩提分手」！　男友說謊被抓包惱羞：一隻狗比我重要？

獨／台鐵接恐嚇！「未顯示號碼」來電　揚言普悠瑪號上放炸彈

台61線驚傳追撞事故！淡水3警車連環撞　5員警受傷送醫

日本自衛隊菜單驚見「魯肉飯」！隊員許願大口吃　手繪國旗謝台灣

獨／和12歲女童第1堂鋼琴課就被控非禮　男家教喊冤結局慘了

德州考慮「禁中國公民」買房地產　美國其他州可能跟進

天母男過馬路遭撞死　賓士駕駛嚇壞：我要去泡溫泉...撞擊畫面曝

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

生活熱門新聞

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

12星座男「最不想結婚」排行榜！

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

好市多「1神物不到200元」　她實穿讚：暖又方便

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

今年首例漢他！30多歲女確診「疑家庭群聚」

12星座「情人節運勢」一次看！

室內脫口罩懶人包！2/20起只剩2類場所要戴

從「出生月份」測你愛情觀！年底生超貪玩　必須有人管

宜蘭一道光劃破夜空　天文專家解謎

為何遊日很便宜？內行推爆1原因：台灣太盤

存完載具「一堆人下秒1要求」！超商店員傻了

赴土耳其台灣搜救隊長　311大地震也在

更多熱門

相關新聞

窗外見阿富汗獵犬　真實身分爆笑

窗外見阿富汗獵犬　真實身分爆笑

網友宋承霖今（6日）去台北當代藝術館看展覽，結果望出窗外，驚見一樓有隻超大的「阿富汗獵犬」，優雅躺在地上。只見牠還撇著頭，全身毛髮華麗地柔順下來，畫面十分優美。不過宋承霖也爆笑揭開狗狗真面目，其實牠不是阿富汗獵犬，只是一堆乾掉的枯葉而已，驚喜照片在臉書社團引發討論。

台東翁失蹤2天　他「倒臥田中央」被尋獲

台東翁失蹤2天　他「倒臥田中央」被尋獲

蔡明亮欽佩常楓：活到老演到老

蔡明亮欽佩常楓：活到老演到老

蔡明亮感嘆「香港修例運動」後變化

蔡明亮感嘆「香港修例運動」後變化

「月亮歌后」清唱經典曲歌聲驚人

「月亮歌后」清唱經典曲歌聲驚人

關鍵字：

超出建築田中央黃聲遠蔡明亮王俊雄台北當代藝術館

讀者迴響

熱門新聞

美光裁員！工程師淚「交完識別證就走人」

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

劉亞仁爆碰毒5年！職員看過他3次「其他藝人也上癮」：醒了就注射

隋棠風波後首現身！「憔悴模樣曝光」

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

搜救犬咬雞腿被罵！她火大開嗆「身為人類你救過誰」

銘傳大學旁「正妹賣黑絲襪控肉飯」！超大車頭燈狂晃

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

迪麗熱巴2度被瘋傳懷孕！機場被拍遮肚…狗仔Tag恭喜黃景瑜

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

隋棠吐委屈再發聲！「世界變得一言難盡」

福原愛爆確定參加《浪姐4》！最新名單曝光

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面