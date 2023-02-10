建築不只鋼筋水泥！台式板凳也曾去威尼斯　黃聲遠求學期作品曝光

▲台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

建築不只是鋼筋水泥，建築師黃聲遠帶領的「田中央」團隊，從一人到一群人揚名國際，曾經2度前進威尼斯建築雙年展；近來與7位藝術家合作，在台北當代藝術館舉行「超出建築」展覽，顛覆人們對建築的想像。像是跟導演蔡明亮合作，貼上的每吋作品、拍攝的影像都成為建築的一部分；另外還有黃聲遠在成名之前、求學時期的作品首度曝光，預計能為年輕人帶來激勵。

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▲建築師黃聲遠在成名之前、求學時期的作品也首度於展覽曝光。

台北當代藝術館今年首檔大展「超出建築——田中央＋七位藝術家聯展」於2月11日～4月23日正式展出，由王俊雄擔綱策劃，邀集蔡明亮、陳逸恩、聶永真、江國梁、林聖峰、姚仲涵、黃聲遠與田中央工作群共同參與，透過橫跨電影、設計、聲音、表演藝術，展開跨域合作，建構深入感受田中央建築的場域，創造超出想像的建築群像展覽。

▲「超出建築」展覽由王俊雄擔綱策劃，邀集蔡明亮、陳逸恩、聶永真、江國梁、林聖峰、姚仲涵、黃聲遠與田中央工作群共同參與。

揚名國際的「田中央」深耕宜蘭，20多年前從建築師黃聲遠獨自一人開始，逐漸發展成一群在宜蘭工作的青年建築家「意志同盟」，創造出一種能跟地方生活、環境相融合的建築實踐。策展人王俊雄表示，建築是一個永無止境、開放理解和詮釋的過程，並不是只能由建築專業界來定義。這檔展覽的展出者，都曾以不同方式介入田中央的建築，因此不只開放地邀請展出者，也包括觀者，在之前互不相通的世界之間，透過展覽進行關係的回補、重塑，期待超出建築，可以成為不同世界之間的「鏈結點」。

▲蔡明亮《出去走走》的影像，引領觀眾走進宜蘭的風景裡。

在入口處展出導演蔡明亮《出去走走》的影像，鏡頭一幕幕的山色、水影、稻田、溪流、飛鳥，引領觀眾走進宜蘭的風景裡，一同凝視以宜蘭為基地的田中央所關注的視野。而步行到2樓的樓梯間，播映蔡明亮拍攝宜蘭壯圍沙丘園區、周圍自然生態為背景的《行者》作品《沙》，感受身穿紅色袈裟的行者，緩緩踏出一步，和上下樓梯觀者的心跳共鳴；觀眾也能靜靜坐下來，在空間裡下來欣賞。

▲▼步行到2樓的樓梯間，播映蔡明亮拍攝宜蘭壯圍沙丘園區、周圍自然生態為背景的《行者》作品《沙》。（圖／記者林育綾攝）



包括蔡明亮利用「紙」的作品進入建築空間，黃聲遠說，過往在很多工程常常用單價、數量來估價，但以紙這樣被認為「少」的東西進入建築裡，這件事終於在台灣發生了，也是一個象徵性的改革。

黃聲遠認為，蔡導每一張貼上建築的紙，每一吋都成為建築的一部分，建築不該只是鋼筋水泥，還包括人的精神、參與，建築也是成長、省思、跟人交朋友，不是狹隘的定義，很高興當時透過跟蔡明亮合作壯圍沙丘時，「讓我們台灣的建築終於往前走了」。

▲蔡明亮拍攝《宜蘭》紀錄片，包括宜蘭南館市場、城隍廟的早餐店、復興路的燒餅店等日常影像。

此次在當代館其中一展間播放《宜蘭》紀錄片，是蔡明亮拍攝宜蘭南館市場、城隍廟的早餐店、復興路的燒餅店、宜蘭的山水、稻田的日常影像，透過彷彿監視器的視角，能觀察到貼近生活樣貌的有趣細節，旁邊則有他的畫作，呈現出傳說中「宜蘭的山是藍色」形象。

《宜蘭》紀錄片的展間也擺放許多圓形的「台式鐵板凳」，讓觀眾可以自在坐下來觀賞，這些椅子當時也曾經跟著去威尼斯建築雙年展，而椅子的腳是紅色，也呼應了蔡明亮的《行者》作品。

▲《宜蘭》紀錄片的展間擺放許多圓形的「台式鐵板凳」，也曾經跟著去威尼斯建築雙年展。



作品《一處場所》展間，分享江國梁導演持續14年以鏡頭貼身紀錄田中央的畫面，一個個大小螢幕像是一片片的花瓣。展間裡也擺放很多來自田中央的椅子，每一張上面都有「身分證」，說明椅子的來由，像是「咖啡店老闆送的店椅」、「橫跨搬家兩次、三間事務所的辦公椅」、「房東太太剛好高渡的木箱」等，還說「這些椅子全部都可以坐」。

▲▼《一處場所》展間，分享江國梁導演持續14年以鏡頭貼身紀錄田中央的畫面。



▲▼展間裡也擺放很多來自田中央的椅子，每一張上面都有「身分證」，說明椅子的來由。

▲▼每一張椅子上面都有「身分證」說明來由，像是「咖啡店老闆送的店椅」、「橫跨搬家兩次、三間事務所的辦公椅」等。

《在建築之前》則有黃聲遠在成為建築師之前的過程，包括在求學時期製作的模型、只畫了4小時卻贏得大獎的競圖等，都是首度曝光；一件件書寫語錄、照片、畫作及模型，如閱讀小說般的鋪陳線索。黃聲遠笑說，為了找出這些作品除了翻箱倒櫃之外，也感到很害羞；不過他認為，這些作品或許也能為目前想成為建築師而正在求學的年輕人，帶來一些鼓勵。

▲▼黃聲遠公開在求學時期、成為建築師之前的作品。

其他作品還包括設計師聶永真的《假建築》、藝術家姚仲涵的《時間》、舞蹈家陳逸恩《身體的跟建築的》等。而2樓最大展間《Together》，以田中央強調建築是集體表現的形式，打造一座架高的「階梯平台」，觀眾可隨著導引路徑自然遊走，登高俯瞰整個展場，或是沉浸觀賞7位藝術家與田中央的影片、模型、作品等。

▲▼師聶永真的作品《假建築》，把田中央的出版品藏入柱體。

▲其他作品還包括舞蹈家陳逸恩《身體的跟建築的》。

▲▼2樓最大展間《Together》打造一座架高的「階梯平台」，可登高俯瞰整個展場，或是沉浸觀賞7位藝術家與田中央的影片、模型、作品等。

展覽期間，姚仲涵、陳逸恩都將進行展演活動，同時還有多場講座，詳細的活動訊息可至台北當代藝術館官方網站查詢。

超出建築— —田中央＋七位藝術家聯展

日期：2023/2/11～4/23

時間：週二～日10:00-18:00（週一休館）

地點：台北當代藝術館（台北市大同區長安西路39號）