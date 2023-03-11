藝術家百件作品想像「戰前準備」！展場成防空洞　物資堆在畫前

▲台北當代藝術館舉行「戰前準備─常陵個展」，展場化身防空洞。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

俄烏戰爭、內戰，許多國家目前仍在對立的緊張局勢下，誰都無法保證下一刻不被襲捲。台北當代藝術館今（11）日起至5月7日舉行「戰前準備─常陵個展」，展場化身為防空洞，百件作品包括油畫、老照片，甚至有大型民生物資堆疊成裝置藝術，營造動盪不安的氛圍，也引發人們思考，「若戰爭真的發生時該如何準備和面對？」

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▲展場中還有「防空洞」意象，上頭寫著Need TAIWAN help。（圖／記者林育綾攝）

「戰前準備─常陵個展」由新生代策展人林郁晉策劃，展出藝術家常陵近百件作品，思考迎接各種社會動盪挑戰前的「戰前」準備姿態，重新組織創作語言，視角從緊急避難、物資供應面向，到切身存活的問題，運用繪畫、裝置等媒材，創建一個理想中的「防空洞」。

▲▼台北當代藝術館舉行「戰前準備─常陵個展」，展場化身防空洞。（上圖／記者林育綾攝；下圖台北當代藝術館提供）



林郁晉說，戰爭不是只有發生在轟炸當下，包括在準備期間，可能就充滿緊張、動盪不安的情緒，有些人可能也會因此產生逃避心態，例如把握當下把酒言歡，或是創造心中的烏托邦，常陵透過繪畫，將人們內心的形象描繪出來，扭曲的、逃離的。

其中《大玄玄社會》系列作品，是常陵長年創作的主要軸線，刻畫世間不同的日常、人性的面相，還有慘絕人寰的戰爭影像，焦躁不安的人們，面對未知的驚愕與恐懼，透過生動張揚的筆觸，勾勒出戲劇性的情境。而在畫作前方，還堆疊著民生儲備物資及糧食，猶如避難防空洞般的場域，瀰漫不安的備戰氛圍。

▲▼藉由「戰前準備」展覽，人們也能冷靜下來問自己，遇到恐懼時該如何準備？（圖／記者林育綾攝）

穿過防空洞，來到彷彿被轟炸而面目全非的現場，Need TAIWAN help、活ING、SURVIVE IN LOVE等字樣出現眼前，還透過各種身體殘肢、手榴彈殘骸營造怵目景象。

▲▼透過創作營造動盪不安的景象。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，旁邊牆面貼出一系列《假性自大》系列作品，是常陵自20多年前便開始陸續收集的一些黑白老照片，有的是家族留傳下的、有的是老眷村拆遷後所拾起的。一張張黑白照片的時空停留在1940年代的台灣庶民生活，但常陵直接在照片畫上新的色彩圖像，重新拼湊、覆蓋上個人的主觀記憶。

林郁晉說明，這反映出人們在面對恐懼、悲痛時，可能產生「否認」心態，因此竄改事實、竄改歷史來否認所發生的一切。藉由這系列作品，抽象地自我膨脹成一段自大的「換歷史」，呈現的畫面也是藝術家對於新世界期待的投射。

▲將老照片塗上新的色彩，覆蓋新的記憶，形成「換歷史」的膨脹，也是藝術家對於新世界期待的投射。（圖／記者林育綾攝）

「戰前準備─常陵個展」

動盪不安的世界局勢下，以藝術提出的控訴

展期：2023/3/11-5/7

展覽地點：台北當代藝術館實驗展場MoCA Studio

開放時間：週二～日10:00-18:00（週一休館）

地址：台北市大同區長安西路39號