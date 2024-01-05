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大陸 大陸焦點 特派現場

港人直擊秋葉原電車持刀傷人案　連跑四車廂形容如「屍速列車」

文／香港01

日本東京山手線地鐵內3日晚11時左右有女子持刀襲擊車內乘客，造成4人受傷。有旅日港人同車廂目擊事發經過，指肇事女子在列車離開月台後才行兇。他跟其他乘客連跑4個車廂至車頭，心急如焚地等待列車到下一站，過程同韓國殭屍片「屍殺列車」中眾人在車內逃亡場景一模一樣。

▲▼ 快訊／東京JR秋葉原電車「隨機刺人」4人受傷　女嫌犯被壓制。（圖／翻攝X）

▲東京JR秋葉原電車隨機傷人案致4人受傷。（圖／翻攝X，下同）

港人T先生（化名）當晚搭乘地鐵返回酒店，列車離開御徒町站月台不到十秒後，車內有男子驚恐大喊並逃跑，惟該男子並未喊「救命」。T先生最初以為二人打情罵俏，直到見女子起身、持刀襲擊另一乘客才立即逃往隔壁車廂。

T先生稱，當時車廂內人數不多，僅10至15人，但因日本地鐵車廂之間有玻璃門相隔，「一大堆人不停推、開門，其實大家很害怕。」他與另一位乘客試圖打開玻璃門，惟當時車廂內情況混亂，同時有人大叫、擁擠。

到了第二個車廂，不知情況的乘客見狀亦一起跑至最後一節車廂，無路可逃。「最慘的是，跑到第四個車廂車也沒有到站......大家全都望着那道玻璃門，看那個女人會不會進來」。

T先生和其他乘客逃到車頭後過了半分多鐘，列車才抵達秋葉原站。事後他試圖返回事發地點、幫助制服襲擊者，見月台有男子捂住胸口跌倒在地，而肇事者所在車廂已有兩女一男將其制服。

▲女子在JR秋葉原電車上隨機刺傷4人。（圖／翻攝X）

T先生指，車站職員數分鐘後才抵達現場，卻並未幫忙制服刀手，又過了幾分鐘才有警察和救護人員陸續到達。

回憶事發當時的反應，T先生指自己第一下便想起鑽石山斬人案，感到十分害怕：「跑的時候，心裏其實抽離了一下，心想：『不是吧，真的在發生？』......腦中不停在想（列車）幾時到站。」

據《讀賣新聞》4日報道，肇事女子已向警方承認自己以殺人為目的施襲，並稱自己患有精神疾病。三名傷者背部和胸部被刺，傷勢嚴重，另一名男子左臂受輕傷。目前案件仍在調查中。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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