賺大錢秒甩糟糠妻！他「生意突翻車」急改運　算命師嘆：你自斷財路

▲經商有成男子，離婚後生意開始走下坡，沒想到命理師斷言「你斷了自己的財運」。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

俗話說天理昭彰、報應不爽，勸人還是勿做缺德事！大陸一名白手起家的老闆，因有錢有權後竟開始流連風月場所，天天在外花天酒地，甚至不惜拋棄與他打拚的糟糠妻，但自從離婚後生意一路衰敗，男子在束手無策下便向算命師求助，沒想到對方卻鐵口「你斷了自己的財運！」

《搜狐號生肖乾坤》分享一則真實案例，透露大陸一名男子家境貧困，很早就輟學出社會打工，後來與前妻相戀結婚後，夫妻倆一同創業打拚，互相扶持下生意越做越大，開了好幾間餐廳與旅館，怎料男子口袋有錢後就開始作怪，天天尋花問柳，身邊女人一個換過一個，夫妻倆為此爭吵不斷，男子果斷提出了離婚，妻子苦苦哀求，男子卻無動於衷，最後妻子在萬念俱灰，傷心地簽下離婚協議。

沒想到自從與妻子斷開後，男子的財運越來越差，原本賺錢如流水的他，如今生意卻一落千丈，聽聞友人介紹有位算命師專門幫人改運招財，於是便上門求助。算命師看了男子的八字後，直言妻子有幫夫運，而且是他的貴人，「從卦象來看，你應該是離婚了，婚散財則散。」

命理師更算出，男子在外拈花惹草，爛桃花纏身之下不僅好運消散，甚至還會招來霉運，「你接下來的大運走的都不是太好，也就是說若是沒什麼大轉變，你這接下來的日子也就是如此了！」

男子一聽，隔天立馬回頭找前妻求復合，他跪在對方面前認錯，苦苦哀求希望能破鏡重圓，但前妻早已心灰意冷，且已經有了新的結婚對象。後來男子的下場也真如命理師所言，不僅生意破產倒閉，就連先前累積的身家也全被女人騙光，富貴人生一去不復返。

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