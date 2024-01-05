水壺只裝水不會髒？醫曝沒洗會長「這物」...病菌恐都吃下肚

▲醫師提醒，若不定期刷洗水壺內部，恐會長出「生物膜」。（示意圖／取自freepik）

圖文／CTWANT

喝水對身體健康至關重要，水壺也成為不少人的外出必備品，如果只有裝開水，還需要每天清洗嗎？醫師強調，無論是塑膠或是不鏽鋼杯子，都要定期把水瓶刷洗和晾乾，否則容易長出「生物膜」，甚至將病菌吃進肚！

究竟什麼是「生物膜」呢？家醫師陳崇賢在個人粉專說明，生物膜主要是由微生物所分泌的黏液，所聚集在生物或非生物的表面，可說是一群各式各樣的微生物。簡單來說，生物表面若出現類似牙菌斑，就是一種生物膜的呈現，而非生物的話，就好比是除溼機水箱那層黏滑的東西，也屬於生物膜。

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事實上，只要是長時間潮溼的表面都可能會長出生物膜，和材質無關。因此，陳崇賢提醒，無論是使用塑膠或是不鏽鋼的水壺，都要記得定期把水瓶徹底刷洗乾淨，等到晾乾後才能繼續使用，畢竟飲用水不可能完全無菌，更別提每天會接觸瓶口的嘴巴，還有水瓶中長長的吸管，有些小朋友甚至還會把食物殘渣掉進瓶子裡，這些行為都容易滋生細菌。

陳崇賢呼籲，不論使用哪種材質的水壺，都要定期刷洗並晾乾，若是放任不管，生物膜就會逐漸汙染到飲用水，恐怕會導致細菌孳生的問題，進而影響到身體健康。

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