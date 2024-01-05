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明晨04：49入「小寒」！開運與禁忌曝...4生肖恐病魔纏身、爆意外

（示意圖／翻攝自pixabay）

▲命理師表示，小寒忌諱天暖，如果小寒不冷，到了大寒天氣會變嚴寒。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

明晨（1月6日）04點49分進入二十四節氣裡的「小寒」，天氣轉冷但未到達極寒，所以稱為「小寒」。命理師楊登嵙提醒，小寒這半個月，4生肖屬鼠、牛、蛇、雞者要注意健康，也不要參加刺激、危險活動，會有血光之災；另外，楊登嵙也列出小寒的開運與禁忌，供民眾參考。

楊登嵙表示，小寒時節忌諱天暖，有諺語「小寒天氣熱，大寒冷莫說」的說法。意思是，「小寒」本是天氣嚴酷的時節，如果不冷，到了大寒，天氣就會極為嚴寒，冷到用語言都無法形容的地步。根據《黃帝內經》中記載：「春夏養陽，秋冬養陰。」冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。當以收斂、封藏為主，以保護人體陽氣，使其閉藏、內養而不被打擾，神氣不外露，以養精蓄銳。所以要保持心情舒暢，勿過喜過悲，心境平和。

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楊登嵙也指出，2024年「小寒」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、牛、蛇、雞，腸胃方面容易出毛病，要特別注意飲食衛生，而且不可暴飲暴食。要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷。   

以下提供食、衣、住、行、育、樂的「小寒」養生開運與禁忌：

一、食的開運大法：

1.飲食原則是「健脾胃、養肺腎。」養生原則是斂藏精氣，固本扶元，以“防寒補腎”為主，進補食物可選擇栗子、大棗、桂圓肉、淮山、蓮子、枸杞等。但體質偏熱、偏實及容易上火者，則要注意涼熱的合理搭配。

2.冬天宜養腎陽，可食入腎鹹味食物，如海帶、紫菜和海蜇等，但不宜過多，否則腎水更寒而擾心陽。腎主水，宜吃溫熱及黑色食物，如羊肉登溫腎壯陽、熱量高的肉類，而黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，均有補腎益腎作用。

3.飲食上要注意多吃溫散風寒的食物，如生薑、大蔥、花椒、桂皮、羊肉等，羊肉是溫熱食物，如果用羊肉加點當歸、山藥、胡蘿蔔一起煮，加上大蔥和生薑調味，適量食用，勿過度進補，建議每週吃一次，不會上火。

4.一般人可多吃蛋白質含量高食物，如果食用太過油膩、辛辣的食物，容易上火，引發青春痘，必須節制。

5.切忌各種生冷瓜果、霜淇淋、冰凍飲料等。

二、衣的開運大法：

1.“冬天戴棉帽、如同穿棉襖。”人的頭部是平衡整個身體熱量的最主要部位，若頭部受寒，極易引起感冒。

2.出門時，最好穿上寬鬆、保暖、防滑的棉鞋、運動鞋，鞋底最好粗糙一些，紋理要寬、深，女士最好不要穿高跟鞋。

3.冬季時，大多數人的腳部溫度偏低，腳底有很多穴位，受涼後會可能引起人體上呼吸道毛細血管收縮，血液循環變慢，抵抗力下降。

4.衣物以深色、質輕、保暖為宜。選用重量輕、膨鬆、保暖性強的羊毛、絲棉、羽絨等製品。

三、住的開運大法：

1.應經常打開門窗換氣，將室內濁氣加速散去，讓陽光充盈室內，可保持乾燥。

注意室內通風及保暖，防止呼吸道疾病的發生，天氣寒冷，高血壓及心臟病、氣喘等患者更應注重保暖。

2.天氣漸冷，很多人喜歡緊閉門窗，這樣房間裡面才暖和，但是門窗緊閉，密不透風，不到3小時，室內二氧化碳量就會增加3倍以上，細菌、塵埃等有害物質也會成倍增長，應每天開窗數次，以便空氣流通。

四、行的開運大法：

1.「冬應腎而養藏」，腎主冬，冬萬物閉藏，作息宜早睡晚起，待日光出現再起，若反道而行會傷腎氣。

2.小寒時期早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養身體的陰氣，使身體內的陰陽平衡滋養臟腑，增加身體的強壯程度。寒冷低溫天氣裡，為避風寒，應適當早睡、晚起。

3.不建議早起洗頭，因為早上時間緊迫，很多人沒等頭髮乾透就外出，很容易受風寒，輕者會頭痛，嚴重的還可能導致大小關節疼痛，甚至肌肉麻痹。

4.很多人早起後，匆忙中光著腳在地板上走路，這樣不利於健康。腳是人體的第二心臟，做好保暖工作十分重要。早晨剛從被子裡出來，腳部還沒有適應外界的溫度，踩在地上很容易著涼，引起腹痛、腹瀉，長此以往，會影響腸胃健康。因此，早起應穿一雙柔軟的平底拖鞋，冬天起床後，最好立刻穿上襪子。

五、育的開運大法：

1.小寒是鍛鍊身體，改變體質的大好時機，這就是所謂的「冬煉」。俗話說：「冬天動一動，少鬧一場病，冬天懶一懶，多喝藥一碗」，這說明不少人因為冬天天冷，就不願運動，其實冬天運動對身體有益，有助於增加免疫力，能夠預防感冒、肺炎、支氣管炎等疾病。

2.在寒冷的冬天，早睡可保護人體陽氣，待日出後再起床，可躲避嚴寒，求其溫暖，但晨起運動要避免邪寒入侵，惡劣天候時不要到室外練身。

3.很多人都有早鍛鍊習慣，天太冷最好把鍛鍊身體安排在下午，因為心血管病的發病高峰一般是在一天中交感神經活動最強的一段時間，集中在上午6時至12時。特別是冬季雪天寒冷的氣候，會刺激交感神經興奮，誘發血管痙攣、收縮，容易出現急性心肌梗塞、心律失常等心臟急症。

4.常曬太陽能助發人體的陽氣，特別是在冬季大自然處於“陰盛陽衰”狀態，而人應乎自然也不例外。冬天常曬太陽，能起到壯人陽氣、溫通經脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態有很好的作用，有益身心健康。

六、樂的開運大法：   

在精神上宜靜神少慮、暢達樂觀，不為瑣事勞神，心態平和，增添樂趣。要注意保持情緒的穩定、平和，起居和運動有規律。走出戶外，讓可愛的冬陽照射，溫暖身心，又可以促進血液循環、提升反應能力。

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