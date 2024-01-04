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氣溫急降　南消強化防範一氧化碳中毒宣導

▲鑒於氣溫持續降低，消防局第六大隊大隊長邱淵明指示所屬分隊配合婦女宣導中隊至轄內弱勢民眾、獨居長者進行關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲鑒於氣溫持續降低，消防局第六大隊大隊長邱淵明指示所屬分隊配合婦女宣導中隊至轄內弱勢民眾、獨居長者進行關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

入冬後冷空氣持續來襲，台南市長黃偉哲呼籲市民做好保暖措施，留意身體健康，也請各消防單位關心弱勢民眾，尤其是獨居的市民，注意用火、用電安全，不容許一氧化碳中毒事件發生的情形發生，黃偉哲指示市府各相關單位加強關懷作為，隨時提供必要協助，讓弱勢需照顧者可以溫暖安心地度過寒冬。

鑒於氣溫持續降低，消防局第六大隊大隊長邱淵明指示所屬分隊配合婦女宣導中隊至轄內弱勢民眾、獨居長者進行關懷，且入室協助檢視居家用火用電安全、並防範燃氣熱水器使用須知、防止一氧化炭中毒憾事發生，務必給予對大的協助。

▲鑒於氣溫持續降低，消防局第六大隊大隊長邱淵明指示所屬分隊配合婦女宣導中隊至轄內弱勢民眾、獨居長者進行關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第六大隊同仁也與婦女宣導姊妹配合製作防範一氧化碳中毒影片，將以下五點：第一點要保持環境的「通風」；第二點要使用安全的熱水器；第三點要選擇正確「型式」的熱水器；第四點要注意安全的「安裝」；第五點要注意平時的「檢修」等注意事項透過社群媒體傳送出去；在寒冷的夜晚，消防弟兄與婦宣姊妹不畏天冷，持續對住家及弱勢民眾居家訪視及關懷，民眾皆反應感到很窩心，寒流未到先在內心注入了一波暖流。

市長黃偉哲表示，很感謝消防局弟兄及婦宣姊妹的努力，默默地守護市民生命財產安全，在此呼籲台南市民，在歲末寒冬的時候，使用燃氣熱水器要注意通風，避免一氧化碳中毒。

消防局局長李明峯也指出，弱勢民眾及獨居長著人身安全最大的威脅是冬季低溫，尤其心血管疾病如易發生於清晨起床時，消防局即日起啟動低溫關懷機制，如遇有身體不適者會立即派遣救護人員前往協助送醫，以度過氣溫驟降低溫造成身體的威脅。

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