內湖雙屍2裝潢工最後身影曝！頭腳反向躺地太離奇　檢下午相驗

記者張君豪／台北報導

北市內湖區新明路一處新落成建案，2日晚間兩名在該建案內某樓施做木工的裝潢工人林男（27歲）和江男（24歲），因晚間22時仍未與家人聯絡，兩人女友、妻子打手機也連絡不上，著急跑來兩男施工現場找人，兩女直上建案裝潢現場，發現兩人手機鈴聲從臥室已倒在地上的可掀床傳出，兩人上前打開，這才發現林、江兩人已明顯死亡。

▲北市內湖雙屍命案2工人最後身影曝光。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

北市消防局派遣救護人員到場查看，發現兩人已氣絕身亡且身體僵硬，鑑識人員到場初步採證研判，兩人應為施作木工時，貼合材料吸入太多有機溶劑導致身亡，現場並無外力入侵現象。

大樓監視器也拍下林、江兩人2日上午7時許開車抵達施工大樓外下車準備進入大樓進行裝潢作業的畫面，也成為兩人生前的最後身影。

據了解，救護人員到場時，發現兩人陳屍地點為臥室內一個大型的可掀床，當時因尚未安裝好仍橫擺在地上，救護員到場查看，發現林、江兩人均仰臥在床櫃裡，且櫃門掩蔽，但離奇的是，兩人陳屍方向相反，一人頭朝櫃子上緣、另一屍體則頭朝櫃子下方倒臥，雖然現場有開窗通風，但救護、鑑識人員到場仍可飄散濃厚的有機溶劑味道，聞之令人頭暈作嘔，研判兩人吸入太多有機溶劑揮發氣體，才導致這起悲劇發生。

由於兩名裝潢工人陳屍新建案工地現場太離奇，檢察官已指示3日下午在北市二殯會同法醫勘驗兩名死者遺體，以釐清兩人確切死因。

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