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南消七大崇善分隊攜手杉木藝術團隊　共繪巨型「守護」壁畫

▲杉木藝術團隊至台南市消防局崇善分隊，攜手打造「守護」大型壁畫，在分隊外牆面展現一幅具獨特意義的巨型壁畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲杉木藝術團隊至台南市消防局崇善分隊，攜手打造「守護」大型壁畫，在分隊外牆面展現一幅具獨特意義的巨型壁畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024新的一年的開始，適逢台南400年，迎來一場充滿愛的藝術風潮，由杉木藝術團隊至台南市消防局崇善分隊，攜手打造「守護」壁畫，在分隊外牆面展現一幅具獨特意義的巨型壁畫。

▲杉木藝術團隊至台南市消防局崇善分隊，攜手打造「守護」大型壁畫，在分隊外牆面展現一幅具獨特意義的巨型壁畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

杉木藝術創辦人劉亭彣表示，自2018年起，啟動「杉林計畫」，以視覺藝術、壁畫設計、美術教學、展覽規劃為核心，致力將藝文帶入商業與公共空間。特別在2023年尾聲，邀請來自西班牙的藝術家GARE，共同繪製這幅巨型壁畫，來向勇敢的消防員致敬，同時藉由壁畫展現他們的勇氣、專業和無私奉獻。

▲杉木藝術團隊至台南市消防局崇善分隊，攜手打造「守護」大型壁畫，在分隊外牆面展現一幅具獨特意義的巨型壁畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次主題環繞在【守護】－向城市英雄說出心裡話，突顯消防員勇敢迎接挑戰的精神，展現對民眾的保護與陪伴，激勵人們對消防員的敬意與感激，藉由此活動吸引民眾至分隊留言鼓勵消防員的一句話，體恤基層消防員的辛勞，並提升防火宣導效益。

▲杉木藝術團隊至台南市消防局崇善分隊，攜手打造「守護」大型壁畫，在分隊外牆面展現一幅具獨特意義的巨型壁畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防局秉持著市長黃偉哲的施政理念，不斷透過各種方式進行防火宣導，也希望藉由本次的壁畫跨界合作，提升市民的防火意識，讓民眾能合影留下美好的回憶，加深活動印象，進而降低火災發生的風險。

▲杉木藝術團隊至台南市消防局崇善分隊，攜手打造「守護」大型壁畫，在分隊外牆面展現一幅具獨特意義的巨型壁畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第七大隊崇善分隊位於東區崇善路740號，誠摯邀請民眾一同欣賞、見證位於崇善分隊外牆的大型壁畫。

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