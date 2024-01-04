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創意宣導、嚴格取締　坡地金育獎新北勇奪4獎

▲坡地金育獎新北勇奪4獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府於「坡地金育獎」拿下4獎，3日於市政會議獻獎予副市長劉和然。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府以創新多元的趣味短影片宣導坡地保育及水土保持觀念，同時也嚴格執行山坡地違規查報取締，日前於農業部112年「坡地金育獎」勇奪4獎項，獲獎數為六都之冠，包含直轄市組第2名、績優服務團、績優區公所及個人傑出貢獻獎，3日新北市農業局在市政會議將榮耀獻給副市長劉和然，劉和然現場亦鼓勵承辦同仁持續以數位化管理守護新北市山坡地。

農業部每年均會考核各地方政府山坡地利用保育管理工作，並透過「坡地金育獎」選拔績優單位與人員。新北市政府連續2年獲全國直轄市組第2名，今年獲得獎金110萬元，將用於強化山坡地管理業務。新北市於山坡地保育管理以精確管理、環保節能、深耕推廣的精神推動。

▲坡地金育獎新北勇奪4獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市水土保持服務團提供民眾免費水土保持專業諮詢。

在宣導坡地保育觀念上，創意改編翻拍宣導短片獲得評委大力讚賞，像是隨著《灌籃高手》、《魷魚遊戲》影視熱潮，推出「教練！我想要打籃球」、「山保遊戲」等創意宣導影片，也配合學童學習型態改變，推出科技水保線上教具，以深入淺出的故事及原創角色引導學童於故事中學習水土保持知識。另外同時透過校園及戶外活動擺攤宣導水土保持知識，以幽默詼諧的方式傳遞水土保持知識。

在查報取締違規方面，透過數位管理科技及定期巡查機制雙管齊下，農業局及各區公所制定每月違規熱點巡查路線，並列管重大違規案件空拍影像列管，防範違規案情擴大。同時藉由農村水保署衛星變異點監測山坡地開發案件，一但接獲通報後，公所立即派員前往制止，並由市府各單位聯合現勘查證，遏止違規案件發生。

▲坡地金育獎新北勇奪4獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府隨著《灌籃高手》，推出「教練！我想要打籃球」等創意水保宣導影片。

另在民眾申請水土保持計畫服務方面，今年也推出新北市水土保持數位治理平台，介接山坡地查詢系統資料，自動即時化呈現申辦進度，也利用UAV影像資訊建置3D影像圖台，監督山坡地合法開發施工中案件。除提供查詢新北市山坡地範圍外，從送件、通知繳費、公會審查到核定水保計畫都無需透過紙本往返，提供民眾單一入口、多元服務的智慧生活網。

另外，林口區公所辦理第一線山坡地違規之查報、制止，業務案件數佔總全新北市查報數7分之1，居全市之冠，獲頒全國「績優公所獎」獎牌，新北市水保服務團提供民眾免費水土保持專業諮詢一年高達500件，輔導超過1600位農民，服務績效優良，已連續3年獲評定為全國「績優服務團」。

▲坡地金育獎新北勇奪4獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府嚴格執行山坡地違規查報取締。

此外，農業局山保科長林祐德獲「個人傑出貢獻獎」，該獎項以工作態度、創新作為、具體事蹟、衍生效益等4個面向，從全國遴選出3位傑出人員予以勉勵，自2017年起至今精進各項業務流程，為簡政便民系統整合政府公開資訊協助推動數位治理平台，提供7種山坡地相關資訊查詢，並協助推動全國首創「水保審查百日內審定」，落實審查公會執行水保計畫在100天內核定的審查原則並親自投入製作水保宣導短片，影片內容生動活潑易懂，增加民眾水保知識觸及率，首次提名即獲該殊榮，受農業部委員肯定及認可。

副市長劉和然表示，市府積極推動數位化管理，以創意推動本市友善水土保持環境，在坡地金育獎上獲得農業部評委肯定，感謝新北市各區公所、新北市水土保持服務團、市府同仁為山坡地保育利用管理工作的努力與付出，也期許農業局林祐德科長作為標竿人物，繼續引領市府同仁以專業的角度把關水土保持安全。

▲坡地金育獎新北勇奪4獎。（圖／新北市農業局提供）

▲講師向學童講解水保設施砌石護岸的功能。

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