新北經發局助攻產業工安　首創消防補助計畫加速企業永續

▲經發局首創以未登記工廠管理及輔導基金，推出多元共贏的消防補助計畫。(圖／新北經發局提供，下同)

地方中心／新北報導

為提升工業安全水準，確保市民生命財產安全，新北市經發局創全國之先，針對轄內納管工廠提出總經費高達2400萬元的搬遷租金及消防安全設施補助，以鼓勵納管工廠加速改善消防環境，落實企業永續，並期能藉此防範未然降低工安傷害，讓新北安居樂業持續再升級。

近來全國各地屢傳工廠大火引發社會高度關注，為超前部署防範未然，避免市民財產甚至是消防人員折損，新北市政府不僅延續施行未登記工廠搬遷補助，更率全國之先擴大補助辦理，首創消防安全設備補助計畫，鼓勵新北市納管工廠完成環境、排水及消防等各方面改善，加速完成特定工廠登記。其中，針對納管工廠或特定工廠依法完成消防安全設備設置或增設智慧遠端監控防減災系統者，新北經發局也首創列入補助計畫，不但能強化火災意外之防護能力，更能提升保障周邊居民生命財產安全。

▲經發局呼籲符合資格的納管或特定工廠積極參與，共同建構更安全的工業環境。

經發局說明，新北是製造業重鎮，每一座工廠都是台灣經濟蓬勃發展的重要推手，因此積極協助納管工廠建立完善消防能力，使其能在安全環境中合法延續企業命脈。其中，納管工廠依消防法規完成消防安全設備設置者，依規模評估得申領10萬元以上之補助；更精進消防設施者，如增設智慧遠端監控防減災系統，經發局更加碼增發2萬元補助給予鼓勵，現屬特定工廠也可參加精進消防設施的補助，號召企業為新北工安升級共同努力。

經發局補充，為加速轄內未登及納管工廠合法進而永續經營，首創以未登記工廠管理及輔導基金，研擬推出這項多元共贏的輔導補助計畫，目標是協助納管工廠擁有符合法令標準的消防安全設備，不僅能讓企業加速落實永續發展並保障員工就業權利，還能降低火災意外發生的傷損，更能提升確保市民財產安全。

經發局呼籲符合資格的納管或特定工廠積極參與補助計畫，補助計畫於113年1月4日公告，同步可於新北市政府經發局官方網站(https://www.economic.ntpc.gov.tw/)查詢。