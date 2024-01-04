　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北經發局助攻產業工安　首創消防補助計畫加速企業永續

▲▼新北經發局助攻產業工安　首創消防補助計畫加速企業永續。（圖／新北市經發局提供）

▲經發局首創以未登記工廠管理及輔導基金，推出多元共贏的消防補助計畫。(圖／新北經發局提供，下同)

地方中心／新北報導

為提升工業安全水準，確保市民生命財產安全，新北市經發局創全國之先，針對轄內納管工廠提出總經費高達2400萬元的搬遷租金及消防安全設施補助，以鼓勵納管工廠加速改善消防環境，落實企業永續，並期能藉此防範未然降低工安傷害，讓新北安居樂業持續再升級。

近來全國各地屢傳工廠大火引發社會高度關注，為超前部署防範未然，避免市民財產甚至是消防人員折損，新北市政府不僅延續施行未登記工廠搬遷補助，更率全國之先擴大補助辦理，首創消防安全設備補助計畫，鼓勵新北市納管工廠完成環境、排水及消防等各方面改善，加速完成特定工廠登記。其中，針對納管工廠或特定工廠依法完成消防安全設備設置或增設智慧遠端監控防減災系統者，新北經發局也首創列入補助計畫，不但能強化火災意外之防護能力，更能提升保障周邊居民生命財產安全。

▲▼新北經發局助攻產業工安　首創消防補助計畫加速企業永續。（圖／新北市經發局提供）

▲經發局呼籲符合資格的納管或特定工廠積極參與，共同建構更安全的工業環境。

經發局說明，新北是製造業重鎮，每一座工廠都是台灣經濟蓬勃發展的重要推手，因此積極協助納管工廠建立完善消防能力，使其能在安全環境中合法延續企業命脈。其中，納管工廠依消防法規完成消防安全設備設置者，依規模評估得申領10萬元以上之補助；更精進消防設施者，如增設智慧遠端監控防減災系統，經發局更加碼增發2萬元補助給予鼓勵，現屬特定工廠也可參加精進消防設施的補助，號召企業為新北工安升級共同努力。

經發局補充，為加速轄內未登及納管工廠合法進而永續經營，首創以未登記工廠管理及輔導基金，研擬推出這項多元共贏的輔導補助計畫，目標是協助納管工廠擁有符合法令標準的消防安全設備，不僅能讓企業加速落實永續發展並保障員工就業權利，還能降低火災意外發生的傷損，更能提升確保市民財產安全。

經發局呼籲符合資格的納管或特定工廠積極參與補助計畫，補助計畫於113年1月4日公告，同步可於新北市政府經發局官方網站(https://www.economic.ntpc.gov.tw/)查詢。

ET快訊
鍾欣怡罕合體老公上節目！　深V太辣「他表情亮了」
高纖蔬菜排行出爐！　第一名是「血管清道夫」
快訊／網瘋傳「昆凌控周杰倫出軌」　本人親發聲
台灣捐6千萬日圓賑災　登日本雅虎頭條
快訊／三重公寓大火！全面燃燒1男受困
常常在感冒？台大醫：「爆4症狀」恐是氣喘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北經發局助攻產業工安　首創消防補助計畫加速企業永續

尋找猴硐煤鄉黑金寶藏　新北再現昔日礦業坑道記憶

新北5年新建啟用97公有停車場　今年將再添4立體停車場

新北石門草里漁港x茶山步道　港內垂釣品嚐在地茶品

五股環保藝術公園跨河景觀橋　新地標2024年4月完工

新北觀光工廠再添佳績　鶯歌新旺集瓷獲觀光亮點獎

2024第一場！象限儀座流星雨　桃園觀旅局邀你線上追星

迎接春節慶團圓　蘇澳漁會推限量2580元「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

物流車被拒保！　桃園汽車貨運公會：恐讓貨運業經營陷困境

近日東北季風挾帶境外污染　屏縣環保局提醒民眾做好自我防護

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

錦新大樓管委會積欠千萬租金　所有權人砌牆阻通行住戶不滿

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

永豐銀行防詐有成！打造友善金融環境圈粉　暖心、安心民眾大推

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

李英愛《大指揮家》出招撕渣男　李茂生「撒錢又溫柔」超有魅力

新北經發局助攻產業工安　首創消防補助計畫加速企業永續

尋找猴硐煤鄉黑金寶藏　新北再現昔日礦業坑道記憶

新北5年新建啟用97公有停車場　今年將再添4立體停車場

新北石門草里漁港x茶山步道　港內垂釣品嚐在地茶品

五股環保藝術公園跨河景觀橋　新地標2024年4月完工

新北觀光工廠再添佳績　鶯歌新旺集瓷獲觀光亮點獎

2024第一場！象限儀座流星雨　桃園觀旅局邀你線上追星

迎接春節慶團圓　蘇澳漁會推限量2580元「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

物流車被拒保！　桃園汽車貨運公會：恐讓貨運業經營陷困境

近日東北季風挾帶境外污染　屏縣環保局提醒民眾做好自我防護

皮膚科醫師教「零成本防脫5秘訣」改善掉髮：晚上洗頭更好

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

鍾欣怡罕合體老公上節目！　深V太辣「他表情亮了」：快樂很簡單

爸爸喊欠債騙20年！他大學畢業才知道自己是「富二代」

無關紅海　海岬型船日租漲破3萬美元、為成本價近倍數

侯佩岑澳洲曬辣腿　百萬寶格麗珠寶、勞力士超吸睛

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：內容不實，純屬虛構

居家檢疫違規外出挨罰170萬　基隆婆媳提告吞敗確定

選戰觀察／侯康勝選只缺東風？　國民黨欠選民一個「棄柯」理由

韓商涉未經許可向台輸出潛艦技術遭追查　韓媒：台灣親中立委舉報

毛孩搭豪華客機窗邊爽賞景！　媽公布「這家航空」網全笑歪

地方熱門新聞

「台南四百」提袋超吸睛

2人隨隊攀南三段無雙東峰失聯獲救

2024首場象限儀座流星雨來了

台南新營區復興路鹽酥雞店傳火警

體育女老師轉行當木工闖出一片天

南投縣衛生局呼籲民眾儘早接種新冠XBB疫苗

澎湖立委三搶一　藍綠交鋒

屏二選區立委選情激烈　屏東檢警重兵維安+查賄

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

創意宣導、嚴格取締　坡地金育獎新北勇奪4獎

陳昆和重申大台南六大主張

台南七股區反不當種電聯盟萬人連署達標

八德區元旦升旗　千人齊唱國歌與愛國歌曲

吳欣盈屏東廟口開講　年輕夫妻寫支持卡片相贈

更多熱門

相關新聞

即／鶯歌陶博館水電工墜落　急送醫搶救

即／鶯歌陶博館水電工墜落　急送醫搶救

新北市鶯歌區陶瓷博物館新館，一名水電師傅在施作展櫃工程，用鋁梯爬上輕鋼架管道時，不慎踩空跌落墜地，造成後腦勺撕裂傷，經送往桃園聖保祿醫院救治，所幸沒有生命危險，警方後續依規定通報新北市府勞檢單位，釐清工安疏失。

「恐怖貢丸」卡死氣管！嘉義婦噎到心跳停了

「恐怖貢丸」卡死氣管！嘉義婦噎到心跳停了

南消與東南扶青社義賣所得全數捐贈陽光基金會！

南消與東南扶青社義賣所得全數捐贈陽光基金會！

殉職勇消游尚樺追晉大隊長！民眾淚送英雄

殉職勇消游尚樺追晉大隊長！民眾淚送英雄

分隊長救火殉職！弟手捧牌位進靈堂　檢相驗遺體

分隊長救火殉職！弟手捧牌位進靈堂　檢相驗遺體

關鍵字：

新北市經發局消防工安

讀者迴響

熱門新聞

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

丫頭被傳4年婚姻分居

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

國3晚間嚴重車禍！2人遭撞噴飛倒地

更多

最夯影音

更多
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面