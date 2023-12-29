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殉職勇消游尚樺追晉大隊長！消防局PO文哀悼　民眾湧入淚送英雄

▲▼新竹殉職勇消，新工分隊長游尚樺。（圖／翻攝新竹縣消防局臉書）

▲新竹殉職勇消，新工分隊長游尚樺。（圖／翻攝新竹縣消防局臉書，下同）

記者莊智勝／新竹報導

新竹縣一處民宅28日傳出火警，消防局新工分隊長游尚樺奮不顧身進入火場搜救，順利救出4人，不料自己卻疑似遭濃煙嗆傷昏迷，倒臥火場2樓梯間，送醫搶救宣告不治。游尚樺殉職消息傳出後，新竹縣消防局昨悲痛將臉書粉專大頭貼換成黑白照，晚間再度發文悼念游尚樺，宣布追晉為大隊長，「喜歡旅行的你，這次走的有點太遠了。」

勇消游尚樺年僅29歲，救災經驗相當豐富，2022年才調任新竹擔任新工分隊長，不料昨搶入火場救災時，卻不幸罹難殉職。新竹地檢傍晚會同法醫相驗，發現游無明顯外傷，但肺部、呼吸道有大量煙粒子、碳粒沉積，初步研判是吸入濃煙窒息死亡，但不會解剖，遺體發還家屬。

游尚樺的父親、弟弟接獲消息後，心碎趕抵醫院處理後事，父親更一度趴在遺體上大哭，頻喊「你起來啊！」

新竹縣消防局昨第一時間已將臉書大頭貼換成黑白照，悼念游尚樺殉職；昨夜還發文透露，「凌晨6點天還矇矇亮時，你一個人背著11公斤的空氣瓶，穿著全套的消防衣帽鞋，從一樓到四樓來來回回，不多話，總是默默的站上第一線，帶領著同仁勇往直前，非典型的分隊長。今天早上七點民宅火警，聽到有人受困，你一如往常奮不顧身，4條人命順利獲救，但你卻從此長眠火場。喜歡旅行的你，這次走的有點太遠了。」文末更宣布將游尚樺追晉為大隊長。

網友也湧入留言哀悼致意，「游分，辛苦了，任務已經完成，一路好走」、「謝謝你對新竹的付出」、「身先士卒的勇士，辛苦你了，向您致敬，一路好走」、「向英雄致敬」，「致敬分隊長！曾經陪著孩子們到分隊學習消防演練，如今卻聽到您英勇犧牲，您放心任務完成，請一路好走！」

▲▼新竹殉職勇消，新工分隊長游尚樺。（圖／翻攝新竹縣消防局臉書）

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