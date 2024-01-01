「恐怖貢丸」卡死氣管！嘉義婦噎到心跳停了　醫護鬼門關前搶命

▲醫護人員從婦人氣管中排除一顆完整的貢丸(黃圈處)。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市一名婦人(45歲)昨(12月31日)吃午餐時不慎吞下一顆貢丸，導致貢丸當場卡在喉嚨處無法呼吸，且意識逐漸模糊。救護人員獲報後火速趕往現場，但到場時婦人已經失去呼吸心跳，救護人員不放棄與死神搶命，動用器械夾出該顆貢丸，並持續急救措施，最終成功將婦人從鬼門關拉回。

嘉義市消防局昨下午1時14分接獲通報，家屬指出婦人在吃午餐時不慎吞下整顆貢丸，巨大的丸子卡在喉嚨處，婦人無法自行吐出，當場死死噎住無法呼吸；家屬在報案時還表示，婦人的意識已經開始出現改變、逐漸模糊。

救護人員獲報後立即透過電話指示家屬進行CPR搶救，並火速趕往現場，惟到場時婦人狀況十分惡劣，心跳、呼吸已經停止。救護人員不放棄，立即接手CPR搶救，在確定是貢丸卡在喉嚨後，立即使用喉頭鏡及異物夾等器械，成功將噎在氣管處的貢丸排除，不久後婦人已能發出咳嗽、呻吟聲。救護人員持續給予人工呼吸、靜脈輸液以及監視生命徵象，隨後婦人恢復自發性呼吸且意識狀態亦漸漸回復。

救護人員評估，婦人雖然有自主呼吸，但因血氧濃度尚未提升，因此給予面罩供氧，持續穩定其生命徵象，並同步送往醫院治療，最終成功從鬼門關前將婦人拉回。

對此，家屬十分感謝醫護人員的幫忙。消防局也呼籲，民眾如遇有異物哽塞時應立即打119，且在救護員到場前先嘗試實施哈姆立克法嘗試排除異物，如果失去生命徵象則CPR急救直至救護員到場接手，才有機會讓患者存活。