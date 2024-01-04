新年除舊佈新　屏東環保局提醒4步驟回收高壓容器...避免意外

▲生活中常見高壓容器 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應民眾春節前進行年末除舊佈新大掃除，屏東縣政府環保局提醒民眾，清理垃圾應落實垃圾分類後再排出，針對具危險性物品，如高壓容器、廢乾電池、行動電源等，更應確實分類並妥善回收，以免危害生命財產安全。

日常生活中常見的卡式瓦斯爐瓦斯罐、定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等均為高壓瓶罐，且屬於環境部公告之資源回收容器類，這類瓶罐回收時若瓶內殘留易燃氣體、液態燃料或有機溶劑，容易因機器擠壓、摩擦產生火花造成燃燒、爆炸之意外。

因此民眾回收高壓容器時應牢記「完、包、警、收」4字口訣，意即高壓容器回收前應「確認用完」，若瓶罐內有殘留少許易燃氣體或有機溶劑，應找空曠處將內容物排空，切勿自行戳洞以免發生危險；回收時應「獨立打包」並在袋子上「加註警語」提醒袋子內回收物品為高壓瓶罐，再「交給資收」。

另營業店家如有大量未售罄或過期高壓瓶，可通知販售廠商逆向回收，交付製造廠商進行妥適處理。

有鑑112年新北市及嘉義市皆有發生垃圾車於作業過程中發生車斗冒煙失火甚至爆炸等意外事件，事後研判皆與民眾丟棄垃圾中含高壓容器等危險物品有關。而屏縣111年亦曾於中秋節期間檢查民眾排出之垃圾袋，發現其中有2.0%之比例混入高壓容器，環保局乃攜手各鄉（鎮、市）清潔隊，除辦理回收兌換活動及製作文宣加強宣導外，並採取多路線密集「破袋檢查」，112年中秋及國慶連假期間民眾排出垃圾中，夾帶高壓容器之比例已降至0.8%，但只要垃圾裡面還有高壓容器，即使比例再低，仍舊無法完全排除意外發生風險。

環保局再次呼籲，在春節前進行居家環境打掃時，清除垃圾應力行垃圾分類，並謹記高壓容器「完、包、警、收」正確回收4步驟，保護倒垃圾民眾也保護第一線清潔隊員的安全。也提醒民眾，清理居家及周遭環境時，落實積水容器「巡、倒、清、刷」，澈底清除病媒蚊孳生源，從源頭防治登革熱，讓屏東縣民一起快樂、安心過好年。