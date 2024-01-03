花蓮火車站前科技執法春節前啟用　臨停勿逾3分鐘

▲▼花蓮警方指出，為了加強提醒民眾注意，在執法鏡頭下方設立全彩LED告警顯示幕2面。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近來常有民眾向花蓮縣警察局反映，在花蓮火車站站前第1車道常有車輛違規停車，以及計程車違規攬客，影響交通順暢與行車秩序。為改善站前交通，警方將比照台東火車站建置自動辨識違規停車科技執法設備，以維用路人安全。

花蓮火車站自2014年7月19日晉升為全國第4座特等站後，成為東部幹線對號列車、跨線列車與太魯閣、普悠瑪、新自強號3000的主要起駛站與停靠站。

據台灣鐵路股份有限公司以去年國慶連假期間統計，從連假前夕的10月6日至10日，為期5天的疏運量超過12萬人次，無論站內購票和候車大廳，或前站廣場及車道，全日各時段均湧入大量人、車潮；本次科技執法設備擇重點建置在違規頻仍之花蓮火車站第1車道，於車道進出口南北兩側轉彎處空地設置360度可旋轉式執法鏡頭。

▲站前第1車道標誌「載送離站乘客、車輛即停即離」指示牌。

花蓮縣警察局指出，為了加強提醒民眾注意，除了在執法鏡頭下方設立全彩LED告警顯示幕2面外，另在第1車道候車亭、站前北側新設停車場（國聯4路側）燈桿以及站前北側無名路口燈桿也會設置科技執法告示牌面；同時為了執法明確性，路權單位也會配合檢視繪設第1車道前禁止臨時停車標線（紅線）。

花蓮縣警察局表示，本次違規停車科技執法設備已在去年底前完成建置及軟硬體測試，預計於今年農曆春節前啟用，倘民眾有上、下乘客需要，請務必配合第1車道標誌「載送離站乘客、車輛即停即離」指示辦理，避免有違規停車（停車時間超過3分鐘）情形遭科技執法設備舉發；另同時呼籲計程車駕駛人勿在該處有違規停車及攬客行為，影響站區周邊交通秩序，也會針對此類違規行為加強取締。