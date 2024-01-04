捍行政部門清白！薛瑞元告藍營誣告　高端合約供檢調查閱

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨團書記長李德維去年告發衛福部長薛瑞元、時任疾管署長的衛福部次長周志浩涉嫌違反貪汙治罪條例、公務員圖利罪等，62案陸續簽結不起訴。薛瑞元4日反擊，遞狀提告李德維誣告，且一併將高端合約提供給地檢署，強調合約內容沒有不可告人之處，在司法過程中提供給地檢署做檢查。

薛瑞元上午受訪表示，為了做選舉操作，對於衛福部來講，一直在抹黑造謠、還提到圖利，「這樣的污衊行為是我們沒辦法忍受的，所以為了要捍衛機關以及同仁的清白，今天已經向地檢署提出誣告罪的告訴」。

另外，薛瑞元也說，高端的相關合約內容，也作為證據提供給地檢署，「因為合約內容是沒有什麼不可個人之處，那在司法的過程當中，就提供給地檢署做了解以及檢查」。

記者追問，在野黨希望今天下午公布合約？薛瑞元說，合約內容還是持續跟高端協調，「高端是一個上市上櫃公司，所以還是有一些內部的程序必須要走」；他強調，一方面也在協調，是高端主動來公開或委由衛福部公開，這都還在協調中。

至於在野黨要求行政院長陳建仁下周赴立院針對高端疫苗合約議題進行專案報告，薛瑞元表示，這部分是立法院的權責，就循程序，由各黨團做協商，行政機關是沒有辦法影響的，這也不方便評論。