高端疫苗添加成分有害？　陳時中批蔡正元「一派胡言」講外行話

▲民進黨總統候選人賴清德台北市競選總部主委陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選進入最後倒數階段，近來高端疫苗又成為話題爭議焦點。國民黨前立委蔡正元爆料高端有添加「鋁鹽佐劑」，恐導致慢性發炎，隔空與疾管署發言人羅一鈞交鋒。對此，前衛福部長、民進黨總統候選人賴清德台北市競選總部主委陳時中3日怒斥「一派胡言」，一個高度專業的事情用外行話講，會演變成社會事件，讓大家對疫苗不信任。

國民黨前立委蔡正元在臉書指出，高端疫苗添加「鋁鹽佐劑」，打入肌肉後無法排出體外，如果進入腦內還會引發慢性發炎，蔡3日還說，他收到海外疫苗專家傳來的專業論文，要以此和疾管署發言人羅一鈞討論鋁鹽佐劑對腦細胞的影響。

蔡正元指出，所有在台灣施打的新冠疫苗，只有高端有參入「鋁鹽佐劑」，同爲蛋白質疫苗的Novavax也棄用在體內無法分解的鋁鹽佐劑，改用皂皮樹提煉的Saponins佐劑，可以在人體內分解並排出。

對此，陳時中直言，「一派胡言」，這是一個高度專業的事情，用這樣外行話還講這個事情，引起演變成社會事件，讓大家對疫苗不信任，這對社會沒有幫助，應讓專業來講話，都經過一定的審查，絕對沒有問題。