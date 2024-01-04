批「賴清德要公布高端採購案」打假球　侯友宜籲下午就公佈

▲侯友宜召開記者會回應時事。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前在電視辯論時說贊成公布高端疫苗的採購相關資料，不過，從辯論會至今，民進黨仍未公佈。國民黨總統候選人侯友宜今（4）日表示，到現在沒有公佈，就是在打假球，「你現在就可以做啊，你現在下午就可以公佈，以昭公信」。這是一個非常嚴肅的誠信問題，「講那麼多次，公布佈吧！」。



對於賴清德贊成高端疫苗合約應該要公布以昭公信，但是現在經過了第6天了，遲遲沒有下文，被外界質疑民進黨是打假球，侯友宜不滿表示，這是民進黨一貫的伎倆，選前說一套，「真的也會去做嗎？不會啦」。辯論會到現在已經6天了，該公佈的吧？

侯友宜說，這些都該公佈了，而且民進黨國會過半，到現在沒有公佈，就是在打假球，「你現在就可以做啊，你現在下午就可以公佈啊，下午就可以公佈，以昭公信」。「下午公佈吧！不然每天我就問你，你高端要不要公佈？你高端要不要公佈？你不是說要公佈嗎？」。侯友宜說，這是一個非常嚴肅的誠信問題，不要再打假球了，講那麼多次，公佈吧。



另，媒體問到，上週法務部在行政院院會的時候說要加強查緝五大境外勢力新興介選的一個模式，其中把新住民列為首位，引發外界認為，政府帶頭歧視，侯友宜回應，民進黨把多元的社會掛在嘴巴，其實都是在騙選票，污名化新住民、污名化去中國大陸旅遊的民眾，這實在是很不應該一件事。

「民進黨應該立即道歉」，侯友宜說，他感觸非常深，促轉會像東廠，影射、殺傷最強，「這個我深受其害」，民進黨用國家機器來介入選舉，這非常的不應該。



侯友宜強調，他反對境外勢力介入選舉，也反對儘管任何的企圖來傷害國家安全以及民主自由制度，但最重要的，國家司法的機構，應該要勿枉勿縱、秉公處理，讓人民才能夠期待執法的作為。

