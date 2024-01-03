高端採購合約遭質疑　陳建仁：疾管署已和高端協商提早公布

▲行政院長陳建仁。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁3日接受網路節目專訪，針對副總統賴清德喊話要公開高端採購合約的內容，陳表示，議價過程都是按定型化契約簽訂，無論是莫德納、AZ或BNT都有保密協定，「高端是5年，有的甚至更長」，但因為還沒到5年，疾管署（CDC）也在和高端協商，希望能提早公布、以昭公信。

主持人王時齊問到，關於高端疫苗採購，政府一直被攻擊有暗盤、密約等等，陳建仁說，實際上，當時新冠肺炎來到台灣後，政府認為預防接種是最好的措施，所以就設定了兩個目標，第1國外採購疫苗、第2國內自主發展疫苗。

陳建仁指出，台灣的生醫產業其實有能力自主發展疫苗，所以當時就有一個獎勵的計畫，包括聯亞、國光、高端3家公司參與臨床實驗，最後只有高端通過動物實驗、臨床一期，所以才進入臨床二期，「整個高端的疫苗，在實驗的過程當中，各個結果都發表在世界一流的期刊，而且都有很好的效果」。

陳建仁說，世界衛生組織也知道台灣當時病例數比較少，沒有辦法進行三期臨床實驗，還把高端疫苗拿去全世界4個國家去做試驗，「這個團結試驗的結果不錯，所以他們才開始做這個專利的授權，世界衛生組織有安排專利的授權」。

陳建仁說，一個新的疫苗問世，議價當然有很多討論，「過程當中，我們都是按照定型化契約來跟高端簽相關的契約，不管莫德納、AZ、BNT，通通有這個保密的協定」。陳說明，這個保密協定，實際上是跟不同廠簽不同年份，高端只有5年，其他的廠還有比5年更長，還有那種7年、8年、10年。

陳建仁說，「封存30年」是完全錯誤的想法，而且完全是假消息，這是公文的保存期限，所以當時CDC在設定公文保存期限時，認為公文要保持得越久越好，因此才會是保存期限30年。

陳建仁指出，這些資料，實際上不管是監察院的調查、法院的調查，或是有很多人去檢舉，也都查閱了這些契約以及相關資料，都沒有發現有任何非法勾結的部分，「所以我覺得這件事情從頭到尾就是一個打擊國內生醫產業發展的一個情形」。

至於副總統賴清德認為應該要公開高端採購合約的內容，陳建仁說明，現在就是CDC跟高端簽約，那因為裡面有2個單位，一定要有協商、也有簽保密協定，還沒到5年，「現在還在跟高端來談，是不是他也同意我們來做公布，我們當然也是希望能夠提早公布，以昭公信」。