　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高端採購合約遭質疑　陳建仁：疾管署已和高端協商提早公布

▲▼國營臺灣鐵路股份有限公司揭牌典禮，行政院長陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁3日接受網路節目專訪，針對副總統賴清德喊話要公開高端採購合約的內容，陳表示，議價過程都是按定型化契約簽訂，無論是莫德納、AZ或BNT都有保密協定，「高端是5年，有的甚至更長」，但因為還沒到5年，疾管署（CDC）也在和高端協商，希望能提早公布、以昭公信。

主持人王時齊問到，關於高端疫苗採購，政府一直被攻擊有暗盤、密約等等，陳建仁說，實際上，當時新冠肺炎來到台灣後，政府認為預防接種是最好的措施，所以就設定了兩個目標，第1國外採購疫苗、第2國內自主發展疫苗。

陳建仁指出，台灣的生醫產業其實有能力自主發展疫苗，所以當時就有一個獎勵的計畫，包括聯亞、國光、高端3家公司參與臨床實驗，最後只有高端通過動物實驗、臨床一期，所以才進入臨床二期，「整個高端的疫苗，在實驗的過程當中，各個結果都發表在世界一流的期刊，而且都有很好的效果」。

陳建仁說，世界衛生組織也知道台灣當時病例數比較少，沒有辦法進行三期臨床實驗，還把高端疫苗拿去全世界4個國家去做試驗，「這個團結試驗的結果不錯，所以他們才開始做這個專利的授權，世界衛生組織有安排專利的授權」。

陳建仁說，一個新的疫苗問世，議價當然有很多討論，「過程當中，我們都是按照定型化契約來跟高端簽相關的契約，不管莫德納、AZ、BNT，通通有這個保密的協定」。陳說明，這個保密協定，實際上是跟不同廠簽不同年份，高端只有5年，其他的廠還有比5年更長，還有那種7年、8年、10年。
陳建仁說，「封存30年」是完全錯誤的想法，而且完全是假消息，這是公文的保存期限，所以當時CDC在設定公文保存期限時，認為公文要保持得越久越好，因此才會是保存期限30年。

陳建仁指出，這些資料，實際上不管是監察院的調查、法院的調查，或是有很多人去檢舉，也都查閱了這些契約以及相關資料，都沒有發現有任何非法勾結的部分，「所以我覺得這件事情從頭到尾就是一個打擊國內生醫產業發展的一個情形」。

至於副總統賴清德認為應該要公開高端採購合約的內容，陳建仁說明，現在就是CDC跟高端簽約，那因為裡面有2個單位，一定要有協商、也有簽保密協定，還沒到5年，「現在還在跟高端來談，是不是他也同意我們來做公布，我們當然也是希望能夠提早公布，以昭公信」。

ET快訊
2裝潢工陳屍掀床...相驗結束　遺體將照電腦斷層
快訊／錦新大樓爆衝突！　封路砌牆被踹倒
使用雲端發票！新竹「千萬得主」仍未現身　領獎只剩2天
內湖2裝潢工倒掀床亡　家屬抵殯儀館相驗
營運17年！　遊戲代理商宣布關服

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陽明交大高雄分部籌設啟動　李柏毅：若真心挺左楠半導體就別亂扯後腿

新北第11選區／曾柏瑜披綠袍「深藍區」挑戰7連霸委員羅明才

高端疫苗添加成分有害？　陳時中批蔡正元「一派胡言」講外行話

交通建設成攻防！黃秀芳稱遭抹黑　楊曜聰發再批紙上談兵

赴侯友宜故鄉催票！　朱立倫：嘉義400年來第一次要出總統了

快訊／賴清德競總挺羅致政、張宏陸　轟中國勢力介選

高市六選區激戰！郭倍宏要求放了總會長　黃捷、陳美雅街頭催票

選情分析／吳秉叡步步為營「爭3連霸」！蔣欣璋世代交替「奪回主場」

張智倫政見發表會「棄權落跑」　吳崢、邱臣遠遺憾：如何替人民把關？

侯友宜競辦明提告　李正皓喊「歡迎」再批：捐出新莊土地並道歉

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

老公依偎妻懷裡撒嬌討摸　見被錄影秒跳起怒喊刪掉

陽明交大高雄分部籌設啟動　李柏毅：若真心挺左楠半導體就別亂扯後腿

新北第11選區／曾柏瑜披綠袍「深藍區」挑戰7連霸委員羅明才

高端疫苗添加成分有害？　陳時中批蔡正元「一派胡言」講外行話

交通建設成攻防！黃秀芳稱遭抹黑　楊曜聰發再批紙上談兵

赴侯友宜故鄉催票！　朱立倫：嘉義400年來第一次要出總統了

快訊／賴清德競總挺羅致政、張宏陸　轟中國勢力介選

高市六選區激戰！郭倍宏要求放了總會長　黃捷、陳美雅街頭催票

選情分析／吳秉叡步步為營「爭3連霸」！蔣欣璋世代交替「奪回主場」

張智倫政見發表會「棄權落跑」　吳崢、邱臣遠遺憾：如何替人民把關？

侯友宜競辦明提告　李正皓喊「歡迎」再批：捐出新莊土地並道歉

陽明交大高雄分部籌設啟動　李柏毅：若真心挺左楠半導體就別亂扯後腿

找工作過好年　雲嘉南分署連辦32場徵才近3400職缺

《大指揮家》李英愛目睹尪激吻小三　高機率患罕病上演精彩狗血劇

山姆史密斯分手小5歲男友！　被爆玩交友軟體找新歡

2裝潢工離奇陳屍可掀床...相驗結束　遺體將照電腦斷層查死因

日航空姐「90秒神疏散」379人全數逃生　前空姐點出：3大保命關鍵

星巴克狂推買一送一「怎那麼佛心？」　網分析原因：當然一直辦

男大生「管不住下面」撿屍泥醉正妹　她醒來見全裸崩潰報警

韋安／誠信與政績成「侯康配」逆轉勝最大「本錢」！

超越勝負的比賽！星稜高校啦啦隊受困災區　對手換裝主動應援

太冷了！萌貓對暖扇鞠躬取暖　「認真烤腦袋」網笑：想燙頭髮

政治熱門新聞

趙少康登《賀瓏》：民進黨逼侯辭職

驚！蔡英文竟被賴清德「丟包海邊」　網發起把總統接回來活動

直擊／「最美里長」陳紫渝比3支持！　侯友宜回防新北車掃支持者嗨跳擊掌

網傳造假私密影片　羅致政明提告籲檢調徹查

3枚中共空飄氣球飛越台灣本土　其中1枚在中央山脈上空消失

邱毅影射有私生子　賴清德今提告

日學者小笠原分析最終民調！柯成選戰關鍵

暗喻棄保！侯友宜盼集中力量　「侯康配是唯一能打敗賴蕭的組合」

林楚茵彙整趙少康辯論11大錯誤訊息　外媒也查核發言不實

藍白破局後　趙少康認與郭台銘斷聯

羅致政攜夫人現身　痛斥抹黑私密片造假介選「一定告到底」

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

賴清德：羅致政是深偽影片受害者

連江縣選舉呈「三腳督」廝殺

更多熱門

相關新聞

國民黨團提案1／5召開臨時會　要陳建仁專報高端採購弊端、公布合約

國民黨團提案1／5召開臨時會　要陳建仁專報高端採購弊端、公布合約

民進黨總統候選人賴清德在辯論會上，表示贊成公開高端疫苗採購合約，若有任何弊端，可以去地檢署控告。國民黨立法院黨團鑑於有關單位選後才要公布，因此今（3日）提案要求立法院召開臨時會，邀請行政院長陳建仁做專案報告、公布合約，並備質詢；黨團也要求衛福部長薛瑞元、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中等必須面對，不希望只是選前騙選票。

蘇永欽／三黨鼎立下的憲政時差

蘇永欽／三黨鼎立下的憲政時差

新北校園割喉案　潘文忠：違禁品檢查更彈性、擴充校園輔導人力

新北校園割喉案　潘文忠：違禁品檢查更彈性、擴充校園輔導人力

見證台鐵公司化！蘇貞昌邀小英「搭火車走遍台灣」：那是最美風光

見證台鐵公司化！蘇貞昌邀小英「搭火車走遍台灣」：那是最美風光

臺高檢打詐扣12億　被害人獲償超過6億

臺高檢打詐扣12億　被害人獲償超過6億

關鍵字：

陳建仁行政院

讀者迴響

熱門新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

陸跨年爆假唱「台灣2天后被點名」結果出爐！

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！激動遭軍方軟禁

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

即／羽田塔台「未准許」海保機進跑道！

日本強震「報應來了？」主播下場慘

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

吳奇隆傳婚變「微博封鎖劉詩詩」！　陸網實測：實錘了

更多

最夯影音

更多
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走
婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面