桃園知名麻辣鍋店燒毀　網PO「昨遭竊今失火不尋常」警方回應了

▲桃園市八德區中華路知名麻辣火鍋店今天清晨大火，警消現場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區中華路上一家知名麻辣火鍋店今（11）日清晨大火，一、二層店面在50分鐘內被燒毀，所幸無人受困受傷，但有網友在臉書上留言「昨天遭竊今天失火、不尋常」；八德警方指出，這家餐廳於9日發生竊盜案，損失約十餘萬現金，目前還在調查中，警方已掌握竊嫌行蹤，但是否與火警有關仍待消防局鑑識調查釐清。

位於八德區中華路鬧區的這家知名麻爛火鍋店，今天清晨發生大火，桃園市消防局第一大隊出動大批消防人員與車輛灌救，但起火現場均屬易燃物品，消防人員在50分鐘左右撲滅火勢，但一、二樓幾乎全毀，損失與起火原因待查。

▲桃園市八德區中華路知名麻辣火鍋店今天清晨大火，警消撲滅火勢後在現場鑑識勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但有網友在臉書《記憶八德》留言「昨天遭竊今天失火，不尋常」、「被盜又被燒，得罪人了嗎？」「早上經過被嚇壞了」…

對此，八德警分局指出，針對火鍋店遭竊案，警方9日接獲報案後已調閱偵辦中，該店內監視器主機、現金等財物遭竊，損失約十餘萬元，目前正擴大調閱周遭監視器比對竊嫌，初步已掌握竊嫌相關證據，至於竊案是否與今日凌晨失火有相關聯性，目前正由消防局火調科調查鑑識中。