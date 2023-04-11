　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園知名麻辣鍋店燒毀　網PO「昨遭竊今失火不尋常」警方回應了

▲桃園市八德區中華路知名麻辣火鍋店今天清晨大火，警消現場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區中華路知名麻辣火鍋店今天清晨大火，警消現場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區中華路上一家知名麻辣火鍋店今（11）日清晨大火，一、二層店面在50分鐘內被燒毀，所幸無人受困受傷，但有網友在臉書上留言「昨天遭竊今天失火、不尋常」；八德警方指出，這家餐廳於9日發生竊盜案，損失約十餘萬現金，目前還在調查中，警方已掌握竊嫌行蹤，但是否與火警有關仍待消防局鑑識調查釐清。

位於八德區中華路鬧區的這家知名麻爛火鍋店，今天清晨發生大火，桃園市消防局第一大隊出動大批消防人員與車輛灌救，但起火現場均屬易燃物品，消防人員在50分鐘左右撲滅火勢，但一、二樓幾乎全毀，損失與起火原因待查。

▲桃園市八德區中華路知名麻辣火鍋店今天清晨大火，警消撲滅火勢後在現場鑑識勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區中華路知名麻辣火鍋店今天清晨大火，警消撲滅火勢後在現場鑑識勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但有網友在臉書《記憶八德》留言「昨天遭竊今天失火，不尋常」、「被盜又被燒，得罪人了嗎？」「早上經過被嚇壞了」…

對此，八德警分局指出，針對火鍋店遭竊案，警方9日接獲報案後已調閱偵辦中，該店內監視器主機、現金等財物遭竊，損失約十餘萬元，目前正擴大調閱周遭監視器比對竊嫌，初步已掌握竊嫌相關證據，至於竊案是否與今日凌晨失火有相關聯性，目前正由消防局火調科調查鑑識中。

 【更多新聞】

桃園地院道歉！北監人犯脫逃　法警誤解法官意思釀錯放

五楊高架北上桃園路段7車追撞　未保持安全距離釀禍

快訊／桃園知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳50mins燒成廢墟

 

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
救護車鳴笛　台南大媽「螃蟹式」硬擋！被迫要讓她
蛇蠍人妻勾25歲小王殺夫！「燒成白骨」扔水溝　更一審出爐
陸21歲網紅「飆重機」車碎人亡　生前脫口1句恐怖成真
9歲男童左胸腫大高燒　醫看切片「癌細胞轉移多處」
快訊／地下停車場大火！　2轎車被燒毀
快訊／新戲還在拍　韓26歲女星陳屍家中
開發金「摔不破保溫杯」亮相！　想領要把握明天
重罰無用？2022年詐欺案嫌犯近4.6萬人　創歷史新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門死亡車禍！休旅車失控連撞路樹　駕駛腹部大出血送醫不治

蛇蠍人妻勾25歲小王狠殺夫！「燒成白骨」扔水溝　更一審判決出爐

詐騙水房隱身高雄社區大樓　主嫌20萬交保3豪車全扣押

東部首度法拍虛擬幣！2.6萬顆泰達幣81萬拍出　買家競爭超激烈

台南大媽「螃蟹式硬切」…救護車被迫要讓她！　警要開罰了

假公務員告知積欠醫院健保費！老婦臨櫃要匯12萬　行員機警阻詐

嘉義木材商欠稅2300萬不繳　5筆土地遭查封！法拍前全繳清

快訊／桃園龍潭社區地下停車場大火　白煙狂竄！2轎車被燒毀

囂張影片曝！台中客運硬切害白車衝對向　駕駛嘆：小車閃邊去？

假胞弟來電「買車缺錢」　嘉義男郵局匯百萬...又是警示帳號

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

墾丁之呼吸？石頭變刀　弟自信一拔姊讓它斷開

電動車駕駛+乘客睡死　國道警：最高罰2.4萬！

金門死亡車禍！休旅車失控連撞路樹　駕駛腹部大出血送醫不治

蛇蠍人妻勾25歲小王狠殺夫！「燒成白骨」扔水溝　更一審判決出爐

詐騙水房隱身高雄社區大樓　主嫌20萬交保3豪車全扣押

東部首度法拍虛擬幣！2.6萬顆泰達幣81萬拍出　買家競爭超激烈

台南大媽「螃蟹式硬切」…救護車被迫要讓她！　警要開罰了

假公務員告知積欠醫院健保費！老婦臨櫃要匯12萬　行員機警阻詐

嘉義木材商欠稅2300萬不繳　5筆土地遭查封！法拍前全繳清

快訊／桃園龍潭社區地下停車場大火　白煙狂竄！2轎車被燒毀

囂張影片曝！台中客運硬切害白車衝對向　駕駛嘆：小車閃邊去？

假胞弟來電「買車缺錢」　嘉義男郵局匯百萬...又是警示帳號

傳凍結與美高層對話　陸：中美關係遭遇困難「責任不在中方」

民進黨：肯定立院朝野譴責中共軍演　暴露威權本質

全球首艘「無人機航母」服役！土耳其能向外海投射軍力　將改變規則

「直線7秒」住家版！窄巷內1幕眾人酸：原來路考項目真有其事

防病患臥床皮膚壓傷　戴錫欽偕企業捐「壓瘡預防系統」提升照護品質

猴痘疫苗已1.8萬人登記「名額剩不到4成」　羅一鈞憂社區潛藏個案

嘉義縣失智種子師資培訓　提升失智據點認知課程量能

李多慧連3天應援「不見林襄」！網疑「后不見后」...樂天回應了

金門死亡車禍！休旅車失控連撞路樹　駕駛腹部大出血送醫不治

農委會升格農業部　陳吉仲：希望這個會期順利通過

大帝國深V巨乳妹驚了！誇緝毒犬「好可愛」想摸　一伸手遭警制止

社會熱門新聞

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

即／ØZI性愛片外流　7人散布下場曝

強拍前女友裸照逼下跪　林秉樞一舉動自曝漏網惡行

基隆男ATM領6千遭拒　個資疑遭冒用警追查

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

驚悚畫面曝！紅牌重機撞違規貨車「騎士噴飛亡」

更多熱門

相關新聞

4歲童腸病毒復發腹絞痛！警鳴笛開道送醫

4歲童腸病毒復發腹絞痛！警鳴笛開道送醫

桃園市許姓男子昨（3）日下午因4歲兒子腸病毒復發，腹痛如絞騎著騎車送醫，途中卡在車陣中，見八德警分局巡邏車經過趕緊請求協助開道送醫，員警獲悉後協助將4歲兒報進警車內，一路護送智衛福部桃園醫院急診救助，原本需要30分鐘車程，開啟警鳴器後僅花10分鐘就抵達醫院，小孩經醫護人員治療後已穩定無礙，家長對於員警熱心協助感謝再三。

5歲童寒夜獨走3公里迷途　教育局開罰

5歲童寒夜獨走3公里迷途　教育局開罰

2移工拒檢棄車逃逸　桃警追捕查獲已失聯5年

2移工拒檢棄車逃逸　桃警追捕查獲已失聯5年

關鍵字：

火鍋店大火2天前遭竊八德警方說明案情

讀者迴響

熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

撞死8少年！　「沈可婷」最終無罪釋放

快訊／韓女星陳屍家中！得年26歲

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

房東介紹女兒「交往送房」！他嚇到買400萬房搬走

更多

最夯影音

更多
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面