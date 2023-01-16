記者賴文萱／高雄報導

高雄一名黃姓女子日前開車外出時，將9個月大的嬰兒置於後座安全座椅，不料要到駕駛座時，發現隨身包包也放在後座，車門遭到反鎖後，嫩嬰也嚎啕大哭，她趕緊急奔派出所求救。所幸員警到場後立即破窗協助，經救護人員查看後，也確認嬰兒無礙，虛驚一場。

▲9月嬰遭反鎖百萬休旅車內狂哭，警破窗救人畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民二分局覺民所12日16時，一名34歲黃女神情緊張跑進派出所，稱幼嬰不慎遭反鎖車內，尋求協助，員警迅即往趕現場。

▲9月嬰遭反鎖百萬休旅車內狂哭，母急奔派出所！警破窗救人畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，黃女將9個月大的嬰兒置於後座兒童座椅，連帶隨身背包一同放置在旁，不料欲至駕駛座時，竟發現車門遭反鎖，且鑰匙置於隨身背包內，恰巧黃女車輛停於派出所旁100公尺停車格，員警即奔赴現場，先試著開啟車門，惟所有車門均已上鎖，黃女擔憂車內空氣不足，幼嬰恐有危險，故請求破窗協助。

▲警成功破窗救9月嬰，母感謝警方神救援。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警立即使用警棍破窗，成功將車門開啟，過程中幼嬰嚎啕大哭，黃女隨即撫於懷中，不斷安慰；為求保險，員警亦通報救護人員到場協助查看傷勢，經確認無礙，黃女萬分感謝警方的神救援，頻頻致謝。

警方呼籲，現今高級車輛多有Keyless免鑰匙系統，民眾多將車鑰匙置於包包內，若發生反鎖、誤觸情形將無法開啟，建議將車鑰匙隨身攜帶，以免發生意外。