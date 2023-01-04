4歲童腸病毒復發腹絞痛！桃警鳴笛開道10分鐘趕到醫院

▲許姓男子3日下午因4歲兒腸病毒復發送醫，騎車卡在車陣中，向巡邏車求助開道送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子昨（3）日下午因4歲兒子腸病毒復發，腹痛如絞騎著騎車送醫，途中卡在車陣中，見八德警分局巡邏車經過趕緊請求協助開道送醫，員警獲悉後協助將4歲兒報進警車內，一路護送到衛福部桃園醫院急診救助，原本需要30分鐘車程，開啟警鳴器後僅花10分鐘就抵達醫院，小孩經醫護人員治療後已穩定無礙，家長對於員警熱心協助感謝再三。

八德警分局四維派出所佐許曜麟、警員蕭琮樺、莊雅淑昨天下午3時許執行巡邏勤務，行經八德區指玄街、大興路口停等紅綠燈時，許姓男子騎乘機車搭載4歲兒子經過，發現警車後向員警求援。許男聲稱，4歲兒子因腸胃病毒型腹絞痛，昨天才從醫院出院，今天中午吃了海鮮卻復發，痛到在地上翻滾，他騎車載送準備前往部立桃園醫院急救，但卡在車陣中，請求員警幫忙開道送醫。

員警見許男騎車載兒子救醫穿梭車陣中相當危險，擔心小孩腹痛如延誤就醫恐病情加重，隨即將小孩抱到警車上，沿途開啟警鳴器，原本30分鐘路僅10分鐘就抵達醫院，順利護送小孩到部立桃園醫院急診室就醫，許男則聯繫老婆到醫院等候，所幸經過醫護人員治療觀察後已穩定無礙，許男與老婆則感謝警方及時協助，順路挽回4歲兒性命。