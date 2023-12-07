大貨車凌晨過彎撞斷電桿！上千戶停電1小時　疑車門未關釀禍

記者沈繼昌／桃園報導

一輛大貨車今（7）日凌晨行經八德區和平路與長安街口今（7）日凌晨過彎時，將路口處電線桿撞斷，大批電線掉落地面，造成當地瞬間斷電，經台電公司統計共有1196戶停電，工程人員搶救後1小時恢復供電；八德警方處理時，粗估並無人受傷，疑似大貨車過彎時車門未確實關閉肇禍，警方依違反道路交通管理處罰條例將處3000元至1萬8000元不等罰鍰。

▲桃園市八德區和平路、航安街口處今天凌晨發生大貨車過彎時，撞斷路口電桿，造成當地1196戶停電。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區和平路、航安街口處今天凌晨發生大貨車過彎時，撞斷路口電桿，警消與台電人員到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，64歲的蔡姓男子今天凌晨2時29時許駕駛大貨車行經八德區和平路、長安街口處，過彎時疑似車門未關閉，導致撞斷路口處電線桿，整排電線瞬間跌落地面，電桿也段落至地面，造成當地瞬間斷電。

▲桃園市八德區和平路、航安街口處今天凌晨發生大貨車過彎時，撞斷路口電桿，電桿與電線跌落路面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台電公司指出，接獲通報後立即派員搶修，斷電區域總計1196戶停電，影響八德區大安里、大竹里、大信里、竹高厝、和平路、長安街、建安街、榮興路、興豐路等住戶停電，搶修後已於凌晨3時26分全線先行供電，斷落電桿已安裝妥適，預計今天下午5時前可全數安裝完畢，現場拆除設備已移置。

▲桃園市八德區和平路、航安街口處今天凌晨發生大貨車過彎時，撞斷路口電桿，警消與台電人員到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方呼籲，汽機車駕駛人裝載貨物應牢固穩妥，違反者將依道路交通管理處罰條例處罰，蔡姓男子肇事後將依處罰3000元至1萬8000元罰鍰，至於與毀損部分，則由台電人員與蔡姓男子協調賠償事宜。