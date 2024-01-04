保障員警執勤安全！　林右昌：行政院核定25億添購裝備、建置設施

▲內政部長林右昌表示，行政院已核定25億添購裝備、建置設施，保障員警執勤安全。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

近年來社會治安環境多變，員警執勤時須應對各種突發狀況。為保障警察執法的安全，內政部長林右昌表示，行政院已核定超過25億預算，添購非致命性武器、員警應勤防護裝備，及建置科技靶場訓練設施等策略，全面提升員警執勤安全，做警察拼治安最堅實的後盾。

林右昌指出，在充實員警應勤裝備部分，警政署以適宜合用、充足完備為目標，深入訪查基層員警實際需求，並已爭取經費2億7千萬餘元，陸續汰換現有畫質不佳或已逾使用年限的微型攝影機7,926臺；配發戰術背心4萬3,793件，以提升執勤便利性；購置防割手套3萬559雙，以防處理事故遭利器割（刺）傷；於巡邏車配置戰術臂盾1萬2,299面，以減少民眾持刀（棍、棒）襲警傷亡事件發生；增購拋射式電擊器1,881組，以提升執勤效能等，各項應勤裝備將逐步到位，讓員警的執法能更有效也更安全。

在強化員警教育訓練部分，林右昌指出，警政署從「增進員警法治知能」及「精進員警執勤技能」2方面著手，並持續加強員警體技能訓練。自109年起，警政署陸續建置10處「互動式情境模擬射擊訓練靶場」及7處「智慧XR（延展實境）警勤訓練」系統。

並自113年至116年間，總計編列22億4,931萬餘元，持續推動「精實員警教育訓練計畫」，以科技設備加強情境模擬訓練、完善警察術科技能設施及設備，包含於桃園市政府警察局等13處建置互動式情境模擬靶場，以及在反恐訓練中心等2處建置多功能靶場、綜合體技館，並增置與完善3處手槍實彈射擊靶場等項目，以提升員警射擊、體技及組合警力訓練效益，有效強化員警正確執法程序、增進執勤安全。

林右昌強調，保障全體員警執勤安全，就是保護所有國人的安全，精進員警執勤安全是刻不容緩的使命，警政署將持續透過整體性的規劃，讓警察應勤裝備與時俱進，強化執勤教育訓練，為員警創造更安全的執法環境。