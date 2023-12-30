幫警察加薪減負擔　林右昌：持續完善照顧與執法環境

▲體恤警察執法辛勞，行政院、內政部今年陸續幫警察調薪，增加照顧福利，減輕工作負擔。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

警察是安定社會、國家穩定的力量，內政部長林右昌30日表示，警察執勤時間長且危險程度高，感謝警察同仁守護治安辛勞，政府會持續完善警察照顧制度及執法環境，做最堅強後盾，讓第一線執勤同仁無後顧之憂，安心守護全國人民的生命財產安全。

林右昌表示，政府近年陸續調高基層警察年功俸、增訂國道警察危險加成及實施「警察消防海巡移民空勤人員醫療實施方案」等照顧措施，並持續充實各項執勤裝備、汰換警車，另也修正「警械使用條例」保障警察執勤權等。

林右昌進一步表示，為強化照顧辛勞的警察同仁，行政院也特別在今(112)年6月15日警察節前夕，宣布自7月起將近30年未調整的警勤加給全面調高15%，第一線外勤員警每月至少增加1265元、雙北刑警每月最多增加3289元，全國近7萬名警察同仁受惠加薪，適時鼓舞基層員警工作士氣。

此外，行政院也在今年初核定自元旦起將員警每月超勤加班費核發上限由1萬7000元調高為1萬9000元，保障員警超時服勤補償權益。

另外，為強化因公傷亡員警照護及子女教養措施，行政院於今年8月15日核定修正「警察人員執行勤務遭受暴力或意外危害致全失能或半失能及殉職人員子女教養辦法」，將傷亡員警未成年子女每月生活費用補助由1萬元提高為1萬5,000元、學齡前幼兒托育補助由5000元提高為8500元，分別調高50%及70%，大幅減輕傷亡員警家庭費用負擔，讓員警無後顧之憂。

林右昌指出，今年調高警勤加給、提高加班費上限及調增因公傷亡員警未成年子女教養補助，不但幫員警實質加薪及減輕家庭負擔，更充分展顯政府對警察同仁的重視，未來也將積極建立更完善的待遇及照護制度，持續照顧守護國家安全的警察人員。