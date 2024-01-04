民進黨執政8年　蔡英文：我們做了三件改變台灣的事情

▲ 總統蔡英文出席「新北市土城選前造勢晚會」。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文3日出席「台灣美德站出來」土城萬人造勢晚會，談到執政8年來，做了三件改變台灣、走向世界的事情，希望2024人民一起支持對的人，讓台灣繼續走對的路。

蔡英文說，民進黨執政後，建設國家、壯大台灣，推動前瞻基礎建設，讓台灣的競爭力從8年前的全球第14名，大幅進步到第6名；第二。，民進黨照顧人民、穩健財政，隨著經濟成長，他們也推動各項福利照顧人民。台灣長照的預算及據點都持續增加；他們也推出育兒津貼和租屋補貼，減輕大家生活負擔。推動這些福利，他們也堅守財政紀律，用8年還債9000億的成績，成為史上最會還債的政府。

最後，蔡英文表示，民進黨堅持自由民主、走向世界，為了守護亞洲第一的民主及自由，他們也強化國防實力，讓世界看見台灣守護價值的決心。現在台灣的投資環境，獲得世界的肯定，2016年以來，外資投資台灣的金額，已經突破2.4兆，台灣出口總值也成長7成，台灣已經成功走向世界。

蔡英文指出，民進黨這8年，因為人民支持國會過半，台灣才能走在對的路上，成為「世界的台灣」，希望大家一起支持對的人，讓台灣繼續走對的路，讓民進黨國會過半，繼續建設台灣。