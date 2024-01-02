學區在「割頸案國中」網勸快搬家　校方：努力加強校安

▲國三生割頸案震驚全台，也重創案發校園。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者楊惠琪／台北報導

新北國三生遭同學以彈簧刀攻擊喪命，引爆公憤。有網友在PTT發問，親戚小孩明年要上國中，學區就是案發國中，有什麼可以提前注意或準備？許多網友回覆：快搬家或遷學籍。也有網友發現，案發學校在Google評論差，被指讀書風氣低迷、學生素質差、8+9出產大本營，甚至有校友透露，因學校風評差，近幾年一直有裁撤國中部的傳聞。

網友在PTT發文，親戚小孩明年要上國中，學區就是案發國中，詢問有什麼可以提前注意或準備的？引發大批網友回應，有網友說：「搬家啦，換學區別跟生命開玩笑」、「建議搬家轉學」、「能保的統統保，能穿的裝備統統買」、「帶全套護具上學」、「會不會有轉學潮」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，校方回應，目前校內並沒有學生提出轉學申請，至於新學年入學情況，則尊重家長想法，強調目前最重要的就是協助家屬處理後事、提供全校師生心理諮商與輔導，盡快恢復校園寧靜。

針對校園安全重建部分，校方表示，會持續加強教職員校安知能，針對行為需要特別加強輔導協助的學生定期追蹤，給予相關正向輔導管教措施，並持續加強與警政系統聯繫合作，共同維護安全及友善的學習環境。

針對裁撤傳聞，新北教育局表示，目前並沒有裁撤規劃，對於學生發生校園安全重大偶發事件，深感遺憾及心痛，經瞭解此案為學生口角引發的單一突發事件，已指派學校心理師及社工師駐校追蹤輔導，要求各校加強與警政系統聯繫合作，並對高關懷學生定期追蹤與輔導，同時也加強教職員校安知能，盼穩定校園安全學習環境。

該校校長也說，自己去年8月才到任，從未聽聞過有裁撤國中部的討論，身為教育人員的職責，就是努力營造溫馨友善的校園環境，不放棄每一個孩子，將全力讓校園盡快恢復寧靜與安全，穩定師生的心情，並啟動相關輔導諮商措施。