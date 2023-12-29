安檢規定挨批「老師管不了違禁品」　教部下周邀家長教師開會檢討

▲針對新北國中生割頸案，教育部組成跨司署專案小組，商討如何具體落實各界建議。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新北市國三生遭同學以彈簧刀攻擊致死，震驚全台，也被外界批評，現有安檢規定，老師根本管不了違禁品。教育部今（29日）表示，已組成跨司署專案小組，由部長潘文忠擔任召集人，昨天召開首次跨司署專案會議，同時主動與家長團體、教師團體聯繫，蒐集各界建議進行校安精進方案規劃，將在下周召開實體會議，商討如何具體落實各界建議與相關方案。

教師團體日前批評，現行教師輔導管教辦法，對於學生攜帶危險物品到校，根本窒礙難行。並指近年各種態樣的「學生攻擊事件」明顯增加，批評教育部與學校嚴重脫節，未能掌握學校與教師在輔導管教學生時面臨的困境，請教育部別再說風涼話，應增置相關校安人力。

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對此，教育部長潘文忠今天表示，教育部已組成跨司署專案小組，由部長擔任召集人、主秘廖興國擔任副召集人。專案小組昨天已經召開首次跨司署專案會議，同時主動與家長團體、教師團體聯繫，蒐集各界建議進行校安精進方案規劃，預計下周召開實體會議，商討如何具體落實各界建議與相關方案。

教育部進一步說明，目前除檢討現行制度可精進之處，也評估增補校園輔導人力；針對學校現場執行問題，如《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》第29條「校園安全檢查之限制」中，關於「為維護校園安全，學校得訂定相關規定，由學務處依規定進行安全檢查」部分，將訂定規定辦法範本，協助學校建立標準作業流程，明確定義、完善程序，讓現場教師有執行校安檢查之依據，並評估現場執行人力，投入資源協助，以保障學校教師安心執行輔導管教作為，給予學校老師最大的保護與支持。