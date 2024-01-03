24歲機車女神車禍溺斃！身材嬌小「打不開車窗」　同車3人均獲救

▲網紅歐可愛因身材嬌小打不開車窗車禍溺亡。（圖／翻攝子影音平台）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸某影音平台有近百萬粉絲、ID名為「歐可愛」的機車網紅，近日在海南萬寧因車禍溺水身亡，年僅20餘歲。1月2日，萬寧市公安局交通管理大隊事故中隊工作人員透露，肇事司機已滿16歲，警方已對其刑事拘留。

據《紅星新聞》報導，2023年12月27日，「歐可愛」在個人帳號中曬出她的登機證，並分享了她到海南萬寧日月灣遊玩的影片。

2024年1月1日，「歐可愛」多位親友處透露，「歐可愛」因車輛翻車，於去年12月29日5時許在海南萬寧不幸溺水離世。

家屬稱，當時，「歐可愛」在一個鎮上的聚會中認識了一些朋友。去年12月29日5點半左右，一男生載著「歐可愛」和另外一男一女從聚會處離開，車上幾個年輕人都是剛認識的。

家屬指出，車子開出不久，行駛到一處有彎道的高架上，男生右轉彎時車衝出高架，隨即翻到一旁的河裡，淹沒在水裡，河水並不深。其他3人旁邊的車窗都是打開的，但靠近「歐可愛」的車窗關著，打不開。其他3人得以逃生，身材嬌小的「歐可愛」卻溺水身亡。

家屬也了解到，駕駛員是一名16歲的男生。1月2日，萬寧市公安局交通管理大隊事故中隊工作人員透露，肇事司機已滿16歲，警方已對其刑事拘留。