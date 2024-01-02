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跨年聚會「找小網紅做全套」　女三觀被震碎：一堆已婚富二代

▲▼性愛,性虐,約炮,約砲,上床,情侶。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨傻眼表示，跨年夜男友跟久沒聯絡的朋友們聚會，沒想到一行人飯後竟在摩鐵開極樂趴，更找來一些小網紅做全套，重點是不少人是有家室的，這讓她不以為然，怒喊「有夠噁心！欺騙老婆小孩出來玩，良心真的不會痛耶！」

「三觀都震碎了！」女網友在Dcard提到，跨年那天，男友跟久沒聯絡的大學朋友聚會吃飯，過程中朋友們不斷討論小網紅的追蹤數，大約都在1萬以內，「這群人有的有家室、有的單身，背景都是富二代，聚會結束後他們先回下榻的汽車旅館，我男友則去拿伴手禮要送他們。」

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沒想到，男友一進到摩鐵，就看到每個男人身下都有一個女生，只剩一位女生落單，後來朋友還約他一起玩。原PO不禁怒道，「這什麼壞朋友，有夠噁心。難怪一堆老婆、女友在男生聚會時要查勤打電話，特別是這種半夜不回家的。」

最後，原PO欣慰表示，男友已保證不會再聯絡這群人，「謝謝他講鬼故事，也戰勝本能拒絕誘惑。」沒想到，PO文釣出疑似當天在場的朋友，留言嗆聲「X小姐不知道是不是妳PO的，但這就是我們的生活好嗎？隨便給個兩、三萬，就一堆女生願意了。」

對此，網友們紛紛回應，「不是我唱衰，勸妳最好留意，畢竟物以類聚，人以群分」、「超級噁」、「不自愛又道德淪喪」、「勸妳還是不要太有自信，大學會湊在一起變成好友就是喜好相同，現在說不會再聯絡也只是在安撫妳」、「這場景好熟悉，原來是我前夫當年描述過的，只是不是網紅而是酒店妹，幾年後才知道玩最兇的是他」。

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