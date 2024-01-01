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故宮聯名小秘密！史奴比原則「零接觸」　米奇可抱翠玉白菜

▲▼故宮與品牌聯名合作商品，今年與迪士尼合作，推出一系列文創品受到歡迎。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮與品牌聯名合作的小秘密，一次揭曉。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

故宮精品今年銷售業績達2.85億，比去年增加了1.25億！其中可愛、有趣的聯名商品也受到矚目，像是去年與人氣IP「史奴比」（Snoopy）合作，今年與迪士尼米奇、米妮合作開發文創小物，讓故宮文物跟人氣明星互動，也讓更多人認識文物。不過故宮也透露，有些人氣IP原則會比較多，像是史奴比不和故宮文物圖像碰觸；但米奇不僅可以緊抱著「翠玉白菜」，還能用「毛公鼎」煮火鍋。

故宮近年積極拓展品牌聯名，並與不少知名品牌、IP跨界合作，像是去年與史奴比推出一系列文創商品，大受歡迎；今年適逢迪士尼100周年，故宮也與迪士尼跨界聯名，推出一系列限定文創商品，呼應故宮典藏跨越百年。

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▲▼故宮X史奴比聯名（圖／翻攝故宮精品）

▲故宮去年與史奴比聯名，推出一系列文創商品。（圖／翻攝故宮精品）

●史奴比「零接觸」原則？

藉由人氣IP角色與故宮文物互動，打造品牌創新形象，讓故宮走入人們的生活，也讓商品更多人認識故宮的文物和國寶。不過，不同的品牌或IP，在合作上也有不同的眉眉角角，需要雙方協調、達成共識，例如故宮去年與史奴比合作時，史奴比的品牌也有一些原則。

故宮行銷業務處透露，有些強勢的IP確實比較有原則，當時在初步設計時，本來想讓史奴比捧著一個故宮知名的「蓮花溫碗」，所有人看了都非常喜歡；不過史奴比在全球不論和哪個品牌合作，原則幾乎都是「零接觸」，不會讓史奴比被特定器物包覆，也不能讓手「碰觸」文物。

雙方歷經長達一年，多次討論、磨合獲得共識下，最後的成品十分成功，並受到粉絲們熱愛，許多粉絲很驚喜故宮與史奴比能夠教支出這樣的火花，讓工作人員也開心地說，有這樣的成果，過程的辛苦完全值得了。這項合作後來甚至受到國際授權獎提名。

▲故宮與迪士尼合作，讓米奇、米妮與「故宮三寶」等百年文物互動。（圖／So-net提供）

●米奇、米妮與「故宮三寶」互動

而觀察今年故宮與迪士尼的合作，米奇與米妮和「故宮三寶」密切互動，像是米奇保護著「翠玉白菜」、悠閒地靠在「肉形石」上，甚至將文物們通通放入「毛公鼎」中煮火鍋；還有米奇與米妮在太液池的荷花景色中，締結百年好合的良緣，展現出東西方文化碰撞趣味。

▲▼故宮與品牌聯名合作商品，今年與迪士尼合作，推出一系列文創品受到歡迎。（圖／記者林育綾攝）

▲米奇保護翠玉白菜。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮X迪士尼100周年系列「2024年桌曆」，米奇把故宮文物通通放入「毛公鼎」中煮火鍋。（圖／So-net提供）

●強強聯手很好，「情投意合」更重要

王耀鋒透露，故宮在選擇品牌聯名合作方面，基本上期望都是「強強聯手」，畢竟故宮也是國家級博物館；不過除了知名品牌，也會考慮品牌的屬性以及合作的內容，若是雙方「情投意合」，儘管不是大廠牌也可以合作。

行銷業務處副研究員兼科長林慧嫻也曾在Podcast 節目《宮說宮有理》分享，品牌聯名不只是「國立故宮博物院」七個字加一個商標這樣表面的呈現而已；也代表故宮這個的品牌背後所含蓄的種種，包括所有研究人員的智慧、對文物的知識詮釋，都成為可授權的內容。

另外，如何將文物藝術轉化爲商業模式，中間需要經歷許多協調溝通。

▲▼故宮與品牌聯名合作商品，今年與迪士尼合作，推出一系列文創品受到歡迎。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮X迪士尼聯名，讓米奇、米妮與「故宮三寶」等百年文物互動。（圖／記者林育綾攝）

●授權合約大揭秘

為了拓展更多品牌合作機會，故宮也調整了授權合約方式，原先的合約一口氣要簽5年，但考量有些「限定商品」不見得會長期販售，加上一次簽5年，對廠商來說也是壓力，簽約金難免令人卻步；因此故宮後來也彈性調整，推出短期合約。

目前故宮品牌聯名的簽約金，一年約12.5萬，也有2年、3年、6年等不同期別的合約，吸引更多廠商感興趣。至於商品上架後還有「授權金」，每賣出一項聯名商品，故宮可收取一筆授權費用；但授權費則是機密，會根據每家品牌、商品不同，有不同的價位。

▲▼故宮X台灣好漁XBuying Power聯名合作，請出孔子代言水餃。（圖／業者提供）

▲故宮X台灣好漁XBuying Power聯名合作，請出孔子賣水餃。（圖／業者提供）

故宮與樂事洋芋片、台灣好漁的孔子賣水餃，都屬於短期聯名合作；而為了迎接農曆虎年到來，近來「乖乖」也與故宮的「虎爺公」圖像合作，將推出期間限定的虎爺包裝乖乖，期望持續在聯名的帶動下，推廣故宮文物讓更多人認識，締造雙贏局面之外，也讓故宮文化走入更多人的日常、貼近更多人的生活。

▲▼故宮與品牌聯名合作商品，故宮X乖乖聯名，「虎爺公」限定包裝迎接虎年。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮X乖乖聯名，「虎爺公」限定包裝迎接虎年。（圖／記者林育綾攝）

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