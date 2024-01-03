連假花蓮住宿率達9成！跨年演唱會擠進6萬人次　升旗健走創紀錄

▲花蓮跨年演唱會擠進6萬人次，盛況空前。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮元旦連假迎來滿滿遊客人潮，從12月30日連假開始一路滿到元旦收假，旅宿業達到近9成的住宿率，光是台鐵花蓮站在元旦連假中有將近6萬人次下車，而公路部分蘇花路廊南下共湧進了近3萬輛車次，尤其太平洋觀光節在東大門廣場舉辦，串連鄰近的金三角商圈，將演唱會活動人潮導向周邊商圈及東大門夜市，讓攤商及商圈店家生意強強滾。

花蓮縣政府表示，元旦連假期間花蓮迎來大量遊客造訪，「2023-2024花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會於東大門廣場舉辦，不只會場內人潮湧動，眾多遊客更外溢至重慶路甚至石來運轉噴水池，緊鄰的國際東大門觀光夜市人流監控顯示有3萬人次到訪夜市，夜市及參加跨年演唱會民眾總體人次近6萬人次。

▲元旦升旗健走參與民眾高達1萬2千人，創歷年紀錄。

今年更特別舉辦商圈消費抽好禮活動，12月30日至31日兩天在花蓮縣內店家消費，民眾持單筆消費滿300元以上的發票或收據，即可兌換摸彩券，透過活動引動食宿遊購之消費，擴大整體觀光效益。

除了跨年人潮擠滿花蓮市區，七星潭從元旦凌晨即湧入準備欣賞曙光的民眾，另外元旦上午花蓮縣政府與新城鄉公所在七星潭合辦的「396Hz走出遼闊釋放—七星海景線」元旦升旗健走活動，更是創下健走活動人潮最多的紀錄，1萬2000人的參與民眾來自全台，一同體驗花蓮城市品牌定位「花蓮赫茲Hualien Herzts」，透過七星潭療癒紓壓的396Hz頻率，讓大家在新年的第一天即能量滿滿！

接下來「2024花蓮太平洋燈會」將在2月3日到3月4日於太平洋公園南濱段繽紛登場，活動由設計教父－陳俊良大師操刀，參考鯉躍龍門傳統文化，打造鰲躍龍門主燈、雲龍戲珠科技主燈，以及1,500顆龍形燈牆；入口意象以龍身魚鱗為發想，讓民眾可迎向破曉金陽，翻開誠摯新頁。縣長徐榛蔚歡迎大家龍年闔家到花蓮，感受最有年味的燈會！