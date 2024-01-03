北漂女收假夜跑台61線返工作地　突爆胎停路邊...警助拖吊解危

▲快速道路有許多車輛經過，險象環生，警方立即於現場為女駕駛之人車警戒疏導交通。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「警察先生幫幫忙，我的車爆胎了！」元旦連假各地湧入大量車潮，許多民眾趁著車流量較少的深夜收假返家，1月2日凌晨1時許，一名謝姓女子駕車自台61線北上欲返回工作地，卻突然發生車輛故障，嚇得報警求援，警方立刻前往協助聯繫拖吊車業者，平安將人車移置平面道路，結束一場虛驚。

家住高雄的謝姓女駕駛年約40多歲，2日趁返鄉車潮較減選在凌晨趕回工作地，行經四湖鄉238.2K處感到車子有異狀立即將車停到路肩，下車查看發現汽車爆胎，且深夜車少、行速都很快，當下人生地不熟不知能找誰幫忙，嚇得立刻報警求援。

台西警分局飛沙派出所副所長周炫杉、警員郭子廷獲報立即前往。當時深夜視線不佳，快速道路有許多車輛經過，險象環生，警方立即於現場警戒疏導交通，謝姓女駕駛驚魂未定的說「警察先生，我超害怕，還好你們來了！」

警方代為聯繫拖吊車業者，於現場疏導車流避免發生事故，30分鐘後業者順利拖吊解除危機，謝女不斷向員警道謝，警方叮嚀她要注意安全，下次開車出門一定要檢查車況，以免因疏忽發生危險。台西警分局長黃世德肯定員警熱心為民服務，亦提醒駕駛人，開車出門前一定要檢查油料是否充足、水箱水量與胎壓是否正常，勿因疏失釀禍造成遺憾。

▲警方代為聯繫拖吊車業者，於現場疏導車流避免發生事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）