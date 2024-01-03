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講話太囂張！跨年酒吧外遭圍毆...老闆「4打1」　PO文討拍反被酸

記者邱中岳／台北報導

北市大同區承德路上的一家酒吧，2024年第一天傳出打架鬥毆，陳姓男子疑因在門口與其他客人聊天，老闆竟然直接走出來毆打陳姓男子，另有3人也加入助陣，有的持棍棒、有的徒手毆打被害男子，造成男子頭部撕裂傷、手腳也有擦挫傷。警方趕到現場，將動手的老闆及另2人帶回派出所偵訊，另1人尚待釐清身分。

38歲的陳姓男子在臉書社群上貼文，指他在2023年跨年夜跑到北市承德路上的一家酒吧，但是在跨完年後，於2024年元旦當天凌晨1時許，與其他客人在酒吧門口聊天，不知原因被1名男子拖到馬路，後來33歲的李姓老闆突然從店裡跑出來，原本陳姓男子認為老闆是來幫忙解圍，沒想到卻加入一起動手。

▲▼2024年元旦第一天，男子疑因講話太囂張，被老闆等4人痛毆。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2024年元旦第一天，男子疑因講話太囂張，被老闆等4人痛毆。（圖／記者邱中岳翻攝）

李姓老闆在毆打陳姓被害人的同時，另外36歲的林姓、32歲的王姓男子見狀，也立刻跑出來一起圍打陳男，3人分別徒手、持棍棒毆打陳姓男子，陳甚至還被勒脖拖行，造成陳姓男子頭部有撕裂傷、手腳也有多處擦挫傷，事後轄區大同分局建成派出所警員獲悉後趕往現場，將動手的李姓老闆等3人帶回派出所。

警方也即刻通知救護車，將受傷被打的陳姓男子先行送往醫院包紮治療，李姓老闆等3人被帶回派出所之後，均表示係因不滿陳男講話太囂張，所以才會動手毆打對方，警方訊後也依照聚眾鬥毆罪嫌將李姓老闆等3人移送法辦，根據陳姓被害人表示，因為現場有4名男子在場，警方到場僅剩3人，目前也將釐清第4人身分，並通知其到案說明。

▲▼2024年元旦第一天，男子疑因講話太囂張，被老闆等4人痛毆。（圖／翻攝臉書《爆料公社公開版》）

▲陳姓男子在跨完年後的元旦清晨，被4人圍毆痛扁，上網取暖反被網友質疑。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男子在臉書社群表達不滿，認為現場被老闆在內等4人毆打，且全部都是不認識的人，直到警察出現才脫困，但也引起網友議論，網友幾乎一面倒認為，「不太可能吧，你是不是喝醉了做了什麼欠揍的事情忘了？」、「事出必有因」、別人都不打」，「就打你......蠻奇怪的」以及「實說自己做了啥事連老闆都下來扁你」。

▲▼2024年元旦第一天，男子疑因講話太囂張，被老闆等4人痛毆。（圖／翻攝臉書《爆料公社公開版》）

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