「傳承、延續及發揚布袋戲文化」　雲林布袋戲日緬懷大師精神

▲縣長張麗善贈送以現代科技3D列印的黃海岱大師布偶予大師之子黃逢時為紀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

布袋戲國寶黃海岱大師124歲冥誕，雲縣府於布袋戲館舉辦緬懷記者會，張麗善縣長、丁學忠鎮長、文化觀光處長陳璧君、黃逢時首席顧問及眾多劇團出席緬懷黃海岱大師，除由張縣長贈送以現代科技3D列印的黃海岱大師布偶予大師之子黃逢時為紀念，現場更發送124顆圓滿杯子蛋糕，寓意圓滿順利。

活動由2023第五屆青年金掌獎得主陳淑如帶來布袋戲表演掀開序幕，陳淑如從小在父母親的耳濡目染下，就對布袋戲產生濃厚的興趣，國小時參加雲林縣藝文教育扎根發展－圓夢尖兵植根推廣布袋戲班，師承陳文哲團長的指導，學習主演技巧，並在全國學生戲劇比賽傳統偶戲組中獲得最佳口白獎，長大後承襲技藝參與劇團及北管團各類型表演活動，展現台灣布袋戲傳承與新活力，也象徵布袋戲技藝掌藝傳承、生生不息。

▲第五屆青年金掌獎得主陳淑如 帶來精彩布袋戲表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

同時邀請詹惠登教授說明今年預計出版「戲台裏的魔力」新書計畫，縣府與國立台灣戲曲學院2022年簽署交流合作備忘錄(MOU)，為奠定台灣布袋戲系統化教學及積極培育人才而努力，由縣府委託國立台灣戲曲學院編撰，是第一本兼具理論與實務的推廣教材，借重台灣戲曲學院的專業及各界表演藝術專業人士共同協力製作，成就本教材之多元性及專業度。

縣長張麗善表示，國寶黃海岱大師擁有深厚的漢學及戲曲底子，為雲林奠定布袋戲的基石，貢獻卓著，更為雲林贏得「布袋戲的故鄉」之美譽。為延續黃海岱傳藝精神及發揚「布袋戲的故鄉」的美名，縣府肩負布袋戲的保存、傳承及推廣的重責，縣府不僅與其他縣市進行交流，更走向國際與「世界偶戲重鎮」法國的國立夏勒維高等偶戲藝術學院、美國西北木偶中心簽署合作簽署備忘錄。

我們公開「戲臺裏的魔力」新書，預計今年出版，由詹惠登教授團隊以深入淺出、多元豐富的方式撰寫，作為布袋戲推廣教材，結合縣府布袋戲植根計畫深入校園，聘請傳藝師資進入校園，讓學生從教育及演練中學習布袋戲，促進布袋戲文化往下深耕與傳承，使更多人領略其蘊涵的魅力，傳承、延續及發揚布袋戲文化。

文化觀光處陳璧君處長表示，縣府持續扮演布袋戲文化推手，每年辦理國際偶戲節，讓「台灣意象」布袋戲文化邁向國際舞台，並鼓勵採用數位科技方式呈現布袋戲的多樣面貌，達到傳統技藝與科技共生，吸引更多人關注並投入布袋戲傳統藝術，為布袋戲創造新時代的精神與價值。



陳璧君處長指出，雲林布袋戲館常設展廳設有「紀念布袋戲國寶-黃海岱展覽」展出黃海岱手稿、戲偶、劇本，一同感受黃海岱超過一世紀的風華歲月，農曆新年期間布袋戲館也策劃一系列表演活動，民眾可上雲林布袋戲館FB粉絲專頁查詢，歡迎大小朋友到虎尾文化館舍遊玩，旅外的雲林遊子返鄉過好年。

▲雲林布袋戲日緬懷大師傳藝精神。（圖／記者蔡佩旻翻攝）