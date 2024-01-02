夫海釣落水失蹤1天下落不明　妻岸邊呼喚：請海上作業人員幫忙

▲落海林男所乘坐保麗龍船已拖至岸邊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣昨（1）日下午1時許一名釣客於北港溪釣魚時不慎落海，被後方釣客發現後緊急報案，警消獲報後立其派員搜救，截至目前仍無所獲。落水釣客家屬心急如焚，於臉書社團貼文並上傳林姓釣客影片，淚求「海上作業人員」協助留意。

雲林縣消防局昨日下午13時34分獲報，一名釣客自乘保麗龍船前往北港溪出海口附近進行海釣休閒，疑似因為站立移動位置重心不穩，被強風吹落海，後方釣客發現立即協助通報119。

據了解，該名釣客為林姓43歲男子，其妻子於臉書社團《嘉義綠豆大小事》上傳林男影像，並貼文「我先生1月1日在北港溪釣魚落海，目前尚未找到，我想要拜託有看到這張照片上的男子，請與我聯繫或者撥打110如果您剛好也在海上作業，也麻煩您幫我留意一下」。

▲林妻（紅衣）持望遠鏡不時查看，盼能尋得丈夫身影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林消防第三大隊副大隊長吳宗憲表示，昨日共計出動7車、1艘船艇、消防、義消17人前往搜溺，今（2）日出動9車、1艘船艇、消防、義消20人前往搜溺。另，紅十字水生救難大隊亦出動1艘艇6人、水上救生協會1艘艇5人協助搜救。海巡署第四岸巡隊昨日截至目前共計派出3班次巡防艇、4艘救生艇、2台無人機、18輛車、86人次實施協尋救援。

林男所乘保麗龍船由警消人員拖回岸邊暫置，目前內路河道1公里處發現林男雨鞋，林男妻子帶著孩子在堂哥與堂嫂陪同下，於岸邊呼喊丈夫名字，帶著向警消人員借的望遠鏡，不時望向茫茫大海，神情哀傷盼能盡快找到丈夫。

▲林妻將男子照片放在臉書社團，盼有進行海上作業人能協助留意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）