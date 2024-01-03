遭職軍丈夫逼拍A片！韓國人妻不忍「留遺書輕生」　老父盼嚴懲女婿

▲南韓陸軍一對夫婦結婚，豈料女方卻長期遭男方威逼拍攝性愛影片。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS）

記者羅翊宬／編譯

南韓陸軍先前有一對情侶結婚為夫婦，原本外界以為是琴瑟和鳴的夫妻關係，未料女方婚後卻經歷如同地獄般的痛苦，不僅慘遭丈夫威逼將性愛過程拍攝為成人影片、甚至還被對方逼進行「成人直播」，且丈夫享受著在隔壁房偷窺的樂趣，令她痛不欲生、最後選擇以極端方式結束性命。

根據韓媒《News1》，30多歲的任姓女子4年前和陸軍裡的長官金某結婚，此後卻意外步入愛情的墳墓，隨著丈夫金某長期以來持續威脅拍攝成人影片、進行成人性愛直播，兩人的關係也就跟著急轉直下，最後任女決定輕生身亡，為此任女的父親感到非常憤怒，要求警方能夠嚴懲惡女婿。

仁川延壽警察署今（3）日證實，目前已接獲任姓女子家屬報案，針對金某威逼拍攝成人影片等嫌疑進行調查。

任女家屬透過訴狀指控，女婿金某經常威逼任女拍攝性愛影片，接著再將性愛影片轉賣給成人網站，以此賺取一筆不小的費用，最後甚至還脅迫任女從事成人性愛直播，受盡折磨的任女為此要求離婚，然而卻還是持續遭到金男威脅、索要金錢。

任女去年12月初輕生身亡前在遺書中寫下，「受到老公持續監控，我只能被強迫進行成人直播，還因此飽受嚴重的憂鬱症與壓力所苦！自從和他分開後，還是持續受到他的威脅和索討金錢。」

任女的父親昨（2）日接受《MBC》專訪時更補充，女兒雖然早在4年前便與金某結婚，但這些年來他卻從未走訪過女兒和女婿的家，每當他想要帶點辛奇（韓式泡菜）給女兒時，總是被女兒以各種理由拒絕於門外，且先前還曾接到女兒打電話訴苦，結果隔天原本已經約好見面，等來的卻是女兒冰冷的遺體。

任女的父親在女兒的喪禮上，才從女兒的其他朋友得知真相。原來，女婿金某經常威逼女兒拍攝性愛影像，還將影像賣給成人網站，2年前更直接脅迫女兒每天從事10個小時的成人直播。

任女父親最後終於來到女兒生前的住處，發現房內果然到處擺放著用來進行成人直播的道具，更發現女婿疑似在隔壁房間透過畫面監控的痕跡，而女婿最後終於在2021年7月東窗事發，慘遭軍方強制退伍。

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