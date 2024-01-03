日本「能登半島地震」衛星對比照曝光！　珠洲市、輪島市淪廢墟

▲日本石川縣輪島市地震後衛星照。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本石川縣能登半島地區1日發生規模7.6強震，目前已造成62人死亡，但還有許多偏鄉地區因斷水斷電失聯，無法確認詳細災情。從最新曝光的衛星影像可以看到，石川縣珠洲市大量房屋被震垮，而輪島市的衛星畫面中，有約一半的房屋被地震引發的大火焚毀，畫面相當驚人。

▲日本石川縣輪島市地震前衛星照。（圖／路透）

美國馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）拍攝到的衛星影像可以看到，地震前的珠洲市綠意盎然，但地震後許多房屋被夷為平地，影像中滿是塵土，當地一座海港也滿目瘡痍，許多船隻被海嘯沖上岸。輪島市在地震前房屋密集，但大火卻幾乎吞噬了一半的房舍，畫面相當恐怖。

▲▼日本石川縣珠洲市地震前後衛星對比照。（圖／路透）



日本石川縣「令和6年能登半島地震」截至當地3日下午3時，死亡人數已增至65人，其中包含輪島市32人、珠洲市22人、七尾市5人、穴水町2人、能登町2人、羽咋市1人，以及志賀町1人。石川縣共有3.3萬人擠進335個避難所，目前急需外界援助。

▼珠洲市當地一座海港地震後的衛星影像。（圖／路透）



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