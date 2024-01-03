快訊／國土省公布通聯記錄！　證實海保機長「闖入跑道」違反指令

▲日本航空JAL516班機2日在羽田機場起火燃燒。（圖／路透）
記者王佩翊／編譯
日本國土交通省稍早公布羽田機場塔台與日航客機JAL516、海上保安廳定翼機MA722的通聯記錄，內容證實，海保機機長未遵守塔台指令，擅自闖入跑道，才會發生此次事故。
根據通聯記錄，塔台允許日航客機降落，並要求海保機停留在跑道旁待命，等待下一步指令，並未允許海保機進入塔台。然而海保機長卻在獲救後聲稱自己接獲塔台允許進入跑道的指令。
根據《共同社》報導，海上保安廳則表示，海保機機長是接獲許可才進入跑道。
▲日本航空JAL516班機2日在羽田機場起火燃燒。（圖／路透）
記者王佩翊／編譯
日本國土交通省稍早公布羽田機場塔台與日航客機JAL516、海上保安廳定翼機MA722的通聯記錄，內容證實，海保機機長未遵守塔台指令，擅自闖入跑道，才會發生此次事故。
根據通聯記錄，塔台允許日航客機降落，並要求海保機停留在跑道旁待命，等待下一步指令，並未允許海保機進入塔台。然而海保機長卻在獲救後聲稱自己接獲塔台允許進入跑道的指令。
根據《共同社》報導，海上保安廳則表示，海保機機長是接獲許可才進入跑道。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響