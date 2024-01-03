快訊／國土省公布通聯記錄！　證實海保機長「闖入跑道」違反指令

日本石川縣1日發生規模7.6的「令和6年能登半島地震」，截至3日下午已增至65人死亡。石川縣政府表示，目前為止包含七尾市在內，該縣有5個地區聯外道路中斷，淪為「孤島」狀態，食物與電池等物資也即將耗盡。另據氣象廳資料，這場強震後的餘震數量，是29年前阪神大地震的3到4倍之多。