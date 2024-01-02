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南消攜手美國加消　強化中高階幹部火場指揮、幕僚運作體系

▲台南市消防局於2023年9月，由災害搶救科科長蔡勝凱帶隊，前往加州參加為期16天之警消消防局ICS指揮幕僚作業及安全管理訓練，並於2日利用局務會報進行考察簡報。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局於2023年9月，由災害搶救科科長蔡勝凱帶隊，前往加州參加為期16天之警消消防局ICS指揮幕僚作業及安全管理訓練，並於2日利用局務會報進行考察簡報。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局於2023年9月，由災害搶救科科長蔡勝凱擔任帶隊官，與第四大隊黃昱綸組長、第六救災救護大隊邱保舜、蔡牧原組長及第七大隊陳琮文組長，赴美國加州參加為期16天之警消消防局ICS指揮幕僚作業及安全管理訓練，並於2日利用局務會報進行考察簡報及研擬後續推動政策方向。

▲台南市消防局於2023年9月，由災害搶救科科長蔡勝凱帶隊，前往加州參加為期16天之警消消防局ICS指揮幕僚作業及安全管理訓練，並於2日利用局務會報進行考察簡報。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次訓練分成三階段，期間與多位美國警消消防局中高階幹部歷經半年時間討論及規劃，並跨不同警消消防局提出客製化訓練請求並獲得相關消防局局長支持得以進行，以期瞭解不同的警消消防局如何將ICS指揮系統結合消防局體制運作、促進救災安全之機制及各城市消防局如何相互支援之細節。

第一階段，於洛杉磯縣內亞凱迪亞市消防局學習火場指揮、幕僚作業、安全管理、小城市警消消防局聯合派遣及與鄰近不同消防體系合作模式，並全天候跟隨消防車及指揮官出勤。由華人局長Chen Suen 親自帶領所屬幹部辦理訓練及解說並至鄰近城市消防局與相關局長及大隊長討論學習，使學員更進一步了解跨城市支援的機制，最後受邀到亞凱迪亞市議會並由市長、市議會成員及消防局長頒發指揮幹部(CHIEF OFFICER)認證證書。

▲台南市消防局於2023年9月，由災害搶救科科長蔡勝凱帶隊，前往加州參加為期16天之警消消防局ICS指揮幕僚作業及安全管理訓練，並於2日利用局務會報進行考察簡報。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二階段，前往大型警消消防局洛杉磯市消防局(全美第二大城)，該局史無前例，特別安排由中隊長Battalion Chief及一名助手組成的指揮隊Command Team指導指揮程序、隊伍追蹤、安全管理及跨區支援協定作業細節，亦讓學員全程參與多名指揮隊中隊長Battalion Chief（以上等級）的指揮評量測驗，本階段難能可貴的是，洛杉磯市消防局為國際眾多消防機構學習交流之對象，本次為該局第一次讓外國消防人員參與，讓本局學員直接與許多中高階指揮幹部互動、討論並學習相關觀念及細節。

第三階段訓練，在北加州聖布魯諾市消防局除學習火場指揮官指揮及安全管理重點外，也學習目前加州最新的指揮平板系統Tablet Command、警義消消防局應變指揮及安全管制差異。並由該市消防局局長Ari親自上課解說相關專業知識及加州Mutual Aid(相互支援) 系統，亦充分授權讓參訓人員全程跟隨指揮官出勤觀摩學習；訓練期間市長Rico亦親自來關心學習狀況，與台南市消防局出國人員相談甚歡並邀請後續持續交流。

▲台南市消防局於2023年9月，由災害搶救科科長蔡勝凱帶隊，前往加州參加為期16天之警消消防局ICS指揮幕僚作業及安全管理訓練，並於2日利用局務會報進行考察簡報。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了上述學習成果外，本次訓練及參訪亦達成外交及國際交流之目的。亞凱迪亞市消防局局長Chen Suen與台南消防局邱保舜組長於2016年於加州結識，於2017年協助安排台南消防幹部參訪，後續期間仍持續交流並約定相互拜訪，本次訓練為第三次前往亞凱市，感覺像拜訪許多老朋友，互動熱絡。

本次由台南市消防局牽線促成這次交流，中央消防署也對於交流成功感到非常滿意，並期待再次協助串聯這樣有益的國際交流，以促進台灣和其他國家的消防專業合作。

市長黃偉哲表示，這次交流活動不僅有助於與美國之間的消防合作，還為消防專業提供了寶貴的經驗。期望這次交流將有助於進一步改進災害指揮作業體系，以更好地應對各種潛在風險和挑戰。

▲台南市消防局於2023年9月，由災害搶救科科長蔡勝凱帶隊，前往加州參加為期16天之警消消防局ICS指揮幕僚作業及安全管理訓練，並於2日利用局務會報進行考察簡報。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，非常感謝加州消防局提供這個難得的學習機會，並期待將這些新的知識和機制納入我們的消防指揮體系中，以進一步提升我們的應變能力，期待這樣有益的國際交流，以促進台灣和其他國家的消防專業合作。

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南消加消火場指揮幕僚

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