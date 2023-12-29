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歲末年終寒冬至　南消全方位推動瓦斯安全管理及多語宣導

▲台南市消防局於歲末年終，特別提醒市民朋友注意瓦斯使用安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局於歲末年終，特別提醒市民朋友注意瓦斯使用安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區出租套房疑似使用瓦斯煮食不慎發生氣爆，造成3名人員不幸受傷送醫，現場屋頂炸飛的畫面令人怵目驚心，消防局於歲末年終，特別提醒市民朋友注意瓦斯使用安全。

▲台南市消防局於歲末年終，特別提醒市民朋友注意瓦斯使用安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，瓦斯桶儘量放在室外或屋外，並切勿放在地下室、保持良好通風、平時應固定瓦斯桶防止傾倒並避免陽光直曬、使用完畢應關閉瓦斯開關、定期檢測管線及爐具及注意正確的瓦斯使用方式並遵守人離火熄的原則，才能用得安心；此外，消防局特別與勞工局合作製作印、英、泰、越等多語言宣導單張貼於各官方網站及臉書，達到宣導外籍人士無死角；同時依消防法致力推動轄內235家瓦斯行安全技術人員每2年用戶安全檢查，全方位推動瓦斯使用安全管理。

▲台南市消防局於歲末年終，特別提醒市民朋友注意瓦斯使用安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲也特別關心市民朋友，冬天是一氧化碳中毒案件發生的高峰期，平常使用瓦斯爐具及燃氣熱水器時，應保持通風避免一氧化碳中毒，謹記「瓦斯燃燒通風好，生命安全才可保」；同時提醒遇到瓦斯外洩切勿驚慌，謹記口訣「禁、關、推、離」，即為禁止用火源及電器等容易引起火花之物品、關閉瓦斯桶、輕推門窗保持通風，並立即離開現場撥打119處理。

▲台南市消防局於歲末年終，特別提醒市民朋友注意瓦斯使用安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，針對近5年台南市以往瓦斯事故災例分析，瓦斯火災爆炸事故發生場所以居家及餐廳占8成以上，發生原因以爐具使用不慎管線洩漏為占5成以上，基此呼籲民眾及業者應定期檢查瓦斯爐具橡皮管及管線接頭是否破裂、鬆脫，可用肥皂泡沫塗抹在管上檢查漏氣；瓦斯不使用時養成隨手關瓦斯的好習慣，方能消災保平安。

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