慈化亭甘露布施濟助弱勢　南消灣裡分隊宣導消防挺熱血

▲中華慈化亭贈送低收及邊緣戶物資與福慧慰問金，台南市消防局灣裡分隊配合舉辦捐血暨防火、防災宣導活動，推廣防火防災知識，建立民眾正確觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華慈化亭同理心協會每年歲末都舉辦甘露布施，贈送低收及邊緣戶物資與福慧慰問金，這次除了甘露布施外，還特地與台南市消防局灣裡分隊配合舉辦捐血暨防火、防災宣導活動，推廣防火防災知識，建立民眾正確觀念，希望帶給民眾防災知識外，也呼籲民眾踴躍捐血幫助需要用血的人。

這次活動宣導內容重點項目為居家防火安全、住宅用火災警報器、防範一氧化碳中毒等多項內容，提醒民眾年關將近，注意用電、用火安全，而天氣依舊寒冷，使用熱水器及瓦斯爐等用具時，應特別注意環境通風狀況，以避免一氧化碳中毒。

捐血活動由灣裡分隊中隊長黃元定，率先挽袖捐血500cc藉此號召警義消及附近民眾共同挽袖捐熱血，一齊發揮愛心，希望藉此拋磚引玉，呼籲社會響應「捐血一袋，救人一命」的公益活動，充分體現消防鳳凰傳愛、守護生命的精神。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火宣導，目的是要提升市民的防火防災意識，進而降低災害發生風險，同時消防局也秉持著市長黃偉哲施政理念，期望藉由辦理本次宣導活動，能吸引更多民眾一同參與，藉由防火防災觀念遍地扎根，創造更有防災韌性的都市。

消防局長李明峯強調秉持市長黃偉哲的施政理念，持續推動防災防火宣導，期望藉由辦理本次宣導活動，讓正確的防災觀念向下扎根進而提升台南市民防火防災意識，並同時培養民眾災害應處能力。