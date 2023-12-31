府城義消風雲人誌發表　繽紛南消家庭日好熱鬧

▲台南市消防局第六大隊辦理「119消防家庭日暨義消風雲人物誌發表活動」，提前歡慶119消防節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊，31日歲末年終之際在第六大隊駐地，辦理「119消防家庭日暨義消風雲人物誌發表活動」提前歡慶119消防節。

消防節為消防人員專屬節日，過往慶祝過程中為提昇民眾防災意識及強化消防專業形象，多以「提供服務」為主軸方式辦理相關慶賀活動，而讓消防人員無法感受消防節的特殊榮耀；鑑此本次活動模式跳脫過往框架，特以「享受服務」為主軸並透過家庭日模式來舉辦，現場除邀集各家公益業者提供中醫義診、義剪、精油整脊按摩及餐飲饗宴等免費服外，另亦邀請台南知名歐買尬舞團及麥當勞麥麥樂天團於現場表演同樂，期透過消防人員眷屬之共同參與及互相交流來增進家屬對消防工作認同與支持，並讓參與消防人員能於平時高壓的消防節奏中讓身心靈獲得舒展放鬆。

另消防局所屬民力團體，義消、婦宣及相關顧問團成員亦同為消防家族一份子，其中不乏充滿特殊背景及豐富經歷之傑出人物，故為感念他們平時於消防工作無私的付出奉獻，故以文字記錄其事蹟並以義消風雲人物誌方式呈現，更藉由本次家庭日活動併同來發表介詔，供當事人留念及後進傳承，進而發揚鳳凰精神，以共同慶祝119消防節。

消防局第六大隊長邱淵明表示，衷心感謝所屬警義同仁平時於消防工作上無私的奉獻與犧牲，默默守護台南市民生命財產安全，希透過本次活動的辦理能讓全體同仁能更緊密的融合一起，凝聚共同的信念，持續肩負保障公眾安全的巨擔。

消防局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，近年來相關救災救護器材、車輛及裝備皆持續的的更新補充，消防人力的部分亦獲得大幅的增補，目的不外乎能作為外勤第一線人員最堅強的後盾，讓同仁能沒有後顧之憂持續來守護我們大台南家園，未來也期望我們南消團隊能在防救災的領域上能持續精進，提供更優質的消防服務，讓市民享有安全無慮的生活。

台南市長黃偉哲表示，消防業務幾乎無所不有，除救災救護工作外，更有防火宣導、消防安檢等各式點點滴滴的業務工作，而正是這些點點滴滴的消防工作，聚沙成塔來建構台南市的防災安全網，更要感謝所有堅守工作崗位警義消及背後支持的眷屬們，讓消防勤業務得以順利進行，在此也要利用119消防節前夕，向勞苦功高的所有消防人員說一聲辛苦了，台南有你們真好。