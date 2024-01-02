吳欣盈辯論會全程「KP徽章反著戴」　網笑：暗示逆轉勝？

▲吳欣盈全程辯論會KP徽章戴反。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024副總統候選人電視辯論會昨日落幕，民眾黨副總統候選人吳欣盈身著一身優雅紫色套裝登場，散發高雅氣質，更不忘別上代表民眾黨總統候選人柯文哲的競選小物「KP徽章」，但卻有眼尖的網友發現，吳欣盈身上的KP徽章全程戴反，不少網友笑稱「是在暗示逆轉勝嗎？」

作家孫瑋芒在臉書發文表示，昨天會後記者會，有記者問吳欣盈在辯論會上滿多都是沒有針對問題的回答，是沒有充分準備嗎？吳欣盈則自信回答，自己都有照問題問答。但孫瑋芒諷刺，「吳欣盈渾然不知套裝上的KP徽章掛反了，從辯論會到會後媒體聯訪，她和民眾黨幕僚都沒有發現。」

針對吳欣盈身上的KP徽章戴反，也有眼尖的網友發現並在網路論壇發文討論，不少網友就笑稱「原來是臥底？」、「徽章反著戴，阿北逆轉勝」、「原來是在暗示逆轉勝」，但也有網友直呼「好可愛喔」、「因為她是去PK的」。

柯文哲今日受訪被問到吳欣盈辯論會上的表現，他表示，「我覺得吳副是這樣，她就四平八穩」；吳欣盈則說，民眾黨提出的是很務實理性、真的做得出來的，希望大家能好好仔細看，「而且從網路媒體的評比，我相信我們是NO.1，昨天辯論我是第一名的。」