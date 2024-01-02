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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍爆高端股東名冊有1千名民進黨員　前立委、信賴之友會幹部入列

▲國民黨團2日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委候選人羅廷瑋（左起）、林家興、王鴻薇、廖偉翔出席國民黨團2日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

繼上周公布三段高端董事會錄音檔後，國民黨台中市立委候選人廖偉翔今（2日）在國民黨團記者會上表示，爆料人比對一份高端股東名冊，發現至少有1千人以上的民進黨員，持有高端股票，其中包括劉姓前立委、信賴之友會核心幹部張姓經理、蔡英文地方婦女會、後援會陳姓幹部等民進黨重量級人士。國民黨團要求行政院立刻公開高端採購合約，也請檢調盡速徹查。

國民黨團2日舉行「民進黨的高端 高端的民進黨」記者會。廖偉翔表示，上週公布三段高端董事會錄音檔，高端也發出聲明稿，充分證實了錄音檔內容為真。但針對包括錄音檔內容提到「有成大醫師說穩通過，一路開綠燈」、「700元以上拿來當獎勵，董事會分掉」，高端至今遲遲沒有說明，成大醫師是誰，衛福部也沒說疫苗採購從700元，議價到881元的過程。讓外界質疑民進黨政府有圖利、放水高端之嫌。

廖偉翔指出，爆料人還提供一份完整的高端股東名冊，經過爆料者比對，發現至少有1千人以上的民進黨員，持有高端股票，其中也包含民進黨重量級人士，包括劉姓前立委、信賴之友會核心幹部張姓經理、蔡英文地方婦女會、後援會陳姓幹部等等綠友友人士。

廖偉翔說，在2000年時，高端股價都在30元左右低點，最高點也不過121元，而民進黨劉姓前立委在高端10大股東之列，等於是在高端股價相對低點時進場；2021年竟然不在高端10大股東名單中，合理懷疑在2021年之前，拋售高端股票，恰巧這時期也是高端股票漲最多的時候。

廖偉翔強調，從錄音檔中的「成大醫師說一路開綠燈」到股東名冊發現大量綠友友們持有高端股票，讓人不僅懷疑，這其中是否涉及內線交易問題？

台北市立委候選人王鴻薇說，總統候選人辯論當中，民進黨總統候選人賴清德說，「這個時候公開高端合約，是符合社會正義」。換句話說，賴支持公開高端採購合約，但高端卻發聲明提說合約有簽保密條款，如果民進黨政府要公開合約，應該一視同仁，政府購買所有國內外疫苗合約，都必須公開，而衛福部長薛瑞元則說，「只要業者同意就可以公開」。

王鴻薇表示，民進黨政府、衛福部，現在到底誰是買主？是拿誰的錢去買高端疫苗？薛瑞元是高端的衛福部長？薛軟骨頭也就罷了，行政院副院長鄭文燦更打太極拳，說「衛福部和高端決定就可以」。

王鴻薇代替國民黨團提出三項要求：第一、請行政院兌現賴清德說的公開透明，揭露「內線交易國家隊」，把高端合約公開透明；第二、檢調盡速徹查廖偉翔提供的相關證據，包含高端採購價格是否有特定人圖利特定業者、EUA過程是否有特定人在開綠燈、股東名冊高達1千名民進黨員或幹部，到底為什麼？難道高端變民進黨黨營事業？第三、高端疫苗EUA審查過程公開透明。

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