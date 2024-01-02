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質疑賴清德「死刑」立場　侯友宜競辦3問：籲面對8成反廢死民意

▲▼ 侯友宜競選辦公室今舉行「賴清德耍賴閃廢死，法令保護加害人，司法正義何在?」記者會 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

▲侯友宜競選辦公室今舉行「賴清德耍賴閃廢死，法令保護加害人，司法正義何在?」記者會 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

針對賴清德持續閃躲不對廢死議題表態，侯友宜競選辦公室今（2）日舉行「賴清德耍賴閃廢死，法令保護加害人，司法正義何在?」記者會，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，面對有八成支持死刑存在的民意，請賴清德不要閃躲，正面回應，一、你是否支持廢死？二、你上任後會執行死刑嗎？三、你會修正民進黨廢死黨綱嗎？

黃子哲表示，近來發生重大的社會治安事件，引發社會對死刑議題的討論，侯友宜也當面問了賴清德對死刑的立場，然而賴清德卻是閃避、廢話一堆，以馬英九時期簽署兩公約、《執行死刑規則》的條文規範作為藉口，完全沒有對死刑表態。但馬英九前總統已經明確說明，兩公約中的條文為，符合犯情節最嚴重的罪、所依法律不違反公約及殘害人權公約、依終局判決三個條件，可執行死刑，根本沒有排除死刑，而是強調謹慎使用死刑的精神。

▲▼ 侯友宜競選辦公室今舉行「賴清德耍賴閃廢死，法令保護加害人，司法正義何在?」記者會 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

黃子哲指出，民進黨八年來僅執行2例死刑，仍有38個死刑犯尚未伏法，根本就是「實質廢死」，對此蔡英文近日表示，台灣沒有廢除死刑，是目前的死刑犯都在釋憲的程序中，但釋憲程序不就是民進黨政府在2020年，由法務部修正《執行死刑規則》第2條第4項，增訂「應審核有無聲請大法官解釋程序在進行中」所導致？

黃子哲強調，現在「殺人難判死，判死不執行」，對於要不要執行死刑，法務部、大法官都在互踢皮球，卻無視許多都是罪大惡極的案件，到底被害人家屬的公平正義何在？在此也對賴清德提出三問：一、你是否支持廢死？二、你上任後會執行死刑嗎？三、你會修正民進黨廢死黨綱嗎？請賴清德不要閃避，不要推給自己制定的《執行死刑規則》、推給兩公約，請向國人說清楚。

國民黨不分區立委候選人吳宗憲表示，民進黨完全執政，要修改任何的法律都非常容易，他想要廢死，但又不想要放棄高達八成反對廢死的民意，因此修訂《執行死刑規則》，以行政機關內部的執行命令，技術性的拖延死刑執行，然而在法律位階中，以行政命令導致法官依據法律做出死刑判決無法執行，不合理，是一種為兼及廢死、反廢死立場，卻達到實質廢死的政治操作。

▲▼ 侯友宜競選辦公室今舉行「賴清德耍賴閃廢死，法令保護加害人，司法正義何在?」記者會 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

▲國民黨不分區立委候選人吳宗憲。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

吳宗憲指出，侯友宜反對廢死，這是他不變的態度。而為現行輔導辦法，實務運作上根本無法確保校安，校園安全必須要植基於適度的制度，為維護校園安全，侯友宜也提出四大主張。包括將參照日本與韓國經驗，重新審視重大犯罪的年齡、管束與刑責；從教育預防暴力，並積極面對霸凌問題，對霸凌者進行懲戒及輔導；檢討現行校園執行安全檢查規定，並對於因合理管教孩童而涉訟的老師，給予法律協助；對於吸收未成年的幫派分子，不論主從，都要加重量刑，一定要防止犯罪行為進入校園。

競辦發言人江怡臻表示，根據中正大學犯罪研究中心於2022年的民意調查，有高達87.8﹪的民眾反對廢除死刑，而媒體最新的民意調查也指出，有超過7成的民眾不支持廢除死刑，更有8成5的民眾認為，現行法令對犯罪加害者過度保護，這些人民的意見，民進黨看到了嗎？

江怡臻也指出，賴清德在政見發表會提出要落實社會安全網2.0，但在2021年蘇貞昌擔任行政院長時，就提出了社會安全網的二期計畫，預算高達407億，蘇貞昌還曾說，「預算增加六倍、人力增加，社會安全網既然是網就要綱舉目張，讓這個網疏而不漏」，但這個網卻越補越大，青少年犯罪率逐年攀升，賴清德還好意思再提出社會安全網2.0？民進黨不要再說社會很安全，請仔細看看有多少破碎的家庭。

▲▼ 侯友宜競選辦公室今舉行「賴清德耍賴閃廢死，法令保護加害人，司法正義何在?」記者會 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

▲ 侯友宜競選辦公室發言人江怡臻 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

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