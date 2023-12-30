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社會 社會焦點 保障人權

獨攀蔡厝古道…金門男迷途受困狂繞圈！消防8分鐘火速找到人

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門一名男子昨(29)日下午獨自前往太武山蔡厝古道攀登，由於天色逐漸昏暗，又對地況不熟，因而受困撥打119求助，金沙及金湖消防分隊獲報出動消防人員8名及各式消防車4輛，並在抵達入山口8分鐘後隨即協助男子脫困，所幸並未受傷。

▲▼ 金門男獨攀太武山蔡厝古道迷路。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門男獨攀太武山蔡厝古道迷路。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣消防局說明，該名男子下午4時許臨時起意，隻身一人前往太武山蔡厝古道攀登，經過約1小時後，由於天色漸暗、迷失方向，且男子對當地環境並不熟悉，加上入夜視線變差，在山區不停團團轉，依舊找不到出口，故於傍晚5時50分連忙撥打119求救。

▲▼ 金門男獨攀太武山蔡厝古道迷路。（圖／記者林名揚翻攝）

指揮中心值勤員獲報後立即引導男子使用119簡訊報案系統定位，獲取受困座標後，再輸入山林日誌APP結合自建太武山圖資，隨即研判受困民眾確切位置為「蔡厝古道小鳳山」附近，救援團隊兵分二組由「百二階及蔡厝古道」入山搜救，歷時約8分鐘搜索，順利於小鳳山附近樹林內發現迷失者，經救護人員對其進行基礎生命徵象檢測，確認無明顯外傷後護送下山，同步宣導登山知識後讓民眾自行返家。

消防局第二大隊副大隊長董紀瑋在此呼籲，民眾如從事登山活動應請結伴而行，並注意自身身體狀況。另外，時令冬季，白晝時間較短，應掌握入山時間，避免天色昏暗，迷失方向。另消防署已建置「119報案APP」提供全國民眾免費下載使用，讓報案人在不熟悉所處位置環境下，可即時利用照片、影片提供定位，建議民眾可預先下載該APP，發生意外需要救援就可精準協助消防人員掌握位置及縮短到達現場，爭取黃金救援時間。

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