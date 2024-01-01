金門元旦「升旗+健走」　發限量商品卡...1500人冷風中搶爆



▲金門縣金城鎮公所於元旦舉辦健走活動。（圖／記者林名揚翻攝，下同ˊ）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

辭舊迎新，迎接嶄新的一年！金門縣金城鎮公所為慶祝新年度的到來，在1月1日清晨6時30分於金門縣立體育場舉辦「113年元旦升旗暨健走活動」，還送「限量超商商品卡」，現場吸引了1500名左右的金門鄉親們不畏寒風，早起參與。

金門民眾今一早就呼朋引伴攜手來健走，金防部指揮官李定中親自帶隊官兵弟兄參加元旦健走，用健康的早晨來迎接新年的第一道曙光。此外，為了鼓勵鄉親們踴躍參加，金城鎮公所將會在當天發放「限量超商商品卡」，民眾大排長龍搶領。

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金城鎮公所表示，為了慶祝中華民國建國113年，鎮公所在1月1日與全國一起同步辦理「元旦升旗典禮暨全民健走」的活動，健走活動將在當天的清晨6時30分時，先進行升旗典禮之後，並由專人帶領暖身操帶動跳之後，隨即鳴槍展開一年一度的健走活動。

金城鎮公所說明，113年度元旦健走的路線，將從縣立運動場開始出發，參加者沿著浯江溪人行步道前進往夏墅沿海路至延平郡王祠之後，再轉往後豐港路段（左側第二條產業道路），於進入夏墅之後，沿原出發路線折回至起點，健走的路線全長共計約4點2公里左右。

鎮長李誠智表示，活動除了能夠號召大家早起運動，推廣全民體育以增進民眾的身心健康。除此之外，鎮公所也會在健走路線中，進行「限量超商商品卡」的發放，民眾可持商品卡至指定超商或商店換購所需要商品。