台灣好行「金門大橋烈嶼線」開跑！公車價遊小金門　還有免費貢糖

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

因應去年金門大橋開通，金門縣公共車船管理處擴增台灣好行金門線第7條路線「金門大橋烈嶼線」，行程將遊覽「金門大橋」、「勇士堡及鐵漢堡」、「湖井頭戰史館」等知名景點，民眾使用觀光公車票價，就能深度遊覽小金門，為慶祝本月30日新路線啟動，前200名搭乘G線旅客還能獲得贈小金門竹葉貢糖試吃包1份。

▲因應去年金門大橋開通，金門縣擴增台灣好行金門線第7條路線「金門大橋烈嶼線」。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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台灣好行金門線目前有7條路線，遊覽大小金門各鄉鎮知名景點，屬於郵輪式列車，車上有隨車導覽解說服務，民眾能以公車票價，享有專屬導覽服務，物超所值的台灣好行金門線公車服務，一直以來深受旅客喜愛。

車船處處長吳志偉表示，配合金門大橋開通，旅行烈嶼鄉需求日漸擴增，為串聯旅遊交通服務，擴增台灣好行金門線第7條路線「金門大橋烈嶼線」。顧名思義，行程將遊覽「金門大橋」認識台灣第一座深水域的跨海大橋，及烈嶼戰地文化「勇士堡及鐵漢堡」、「湖井頭戰史館」等知名景點，並有隨車導覽解說員，陪伴旅客整趟行程，介紹烈嶼鄉特色人文、景點故事。

台灣好行G線-金門大橋烈嶼線即日起每周六、日發車，上、下午各1班次，使用的車型為今年交車的無障礙新中巴，以因應烈嶼鄉車轍道特色及落實無障礙公共運輸。同時，為慶祝新路線啟動，前200名搭乘G線旅客將贈小金門竹葉貢糖試吃包1份。詳情可上台灣好行金門線官網查詢。